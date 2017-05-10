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Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Слухи переименовали Assassin’s Creed: Empire в Origins
Промо-арт игры Assassin’s Creed: Origins

Ни для кого не секрет, что в недрах Ubisoft зреет новая часть Assassin’s Creed под кодовым названием Empire — первая игра франчайза со времён Assassin’s Creed II, на которую разработчикам выделили не только ресурсы, но и время, необходимое на вдумчивое дополнение и обновление несколько утомившей концепции. Ну и на то, чтобы геймеры отдохнули и перестали считать концепцию утомившей, собственно.

Не думаем, что официальная информация о проекте появится в сети раньше E3 (разве что CG-трейлер какой), так почему бы не уделить немного внимания слухам, утёкшим в сеть за последние дни?

Если верить секретным источникам сразу нескольких западных сайтов, то Assassin’s Creed: Empire теперь называется Assassin’s Creed: Origins (нет, подзаголовка банальнее PR-отделу Ubisoft в голову не пришло). Местом действия станет древний Египет, в центре повествования окажутся основатели Ордена Ассасинов, а играть придётся за двух персонажей — мужчину и женщину.

Assassin’s Creed: Origins должна стать самой большой в истории франчайза (кто сказал, что качество важнее количества?), а её структура — менее линейной. Развитие героев, например, будет куда меньше зависеть от сюжетных миссий, а упор на исследование окажется заметно сильнее — игру вообще сравнивают с The Elder Scrolls V: Skyrim. Ну а чтобы геймеры не скончались от старости, бегая из одного конца карты в другой, в Origins вернут мореплавание.

Размеры карты могут оказаться настолько большими, что место действия не ограничится Египтом и будет доходить до Греции. А дополнять картину призваны обязательные прыжки в другие временные эпохи — как минимум в «современность» с её анимусами и корпорацией Абстерго.

Предполагается, что Assassin’s Creed: Origins выйдет уже этой осенью на PC, PS4 и Xbox One.

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Assassin’s Creed: Origins
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