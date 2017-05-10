 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Return to Castle Wolfenstein Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company
 
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Gear VR обошёл все VR-шлемы разом

Появление VR-шлемов не изменило игровую индустрию в одночасье, но это всё же не значит, что их совсем никто не покупает. И теперь нам стало известно, как именно VR-системы продавались в прошлом квартале.

Начнём с того, что PlayStation VR предсказуемо расходится лучше своих основных конкурентов из PC-сектора: за три месяца Sony реализовала 375 тысяч шлемов. Также нам известно, что всего до 19 февраля было продано 915 тысяч PSVR, а значит к концу квартала общие продажи явно перевалили за миллион копий. Ну и аналитики уже пророчат, что в сумме за 2017 год Sony продаст примерно 2,6 миллиона.

Тем временем даже снижение стоимости не помогло Oculus Rift как приблизиться к цифрам девайса от Sony, так и одолеть HTC Vive. Впрочем, цифры не впечатляют что у того, что у другого шлема: 95 тысяч у Vive и 64 — у Rift.

Но ни Rift, ни Vive, ни даже PSVR не способны и близко подобраться к продажам очков Gear VR от Samsung и Oculus. Это сравнительно дешёвое мобильное решение, для работы которого требуется лишь один из современных смартфонов Samsung Galaxy, разошёлся за 3 месяца тиражом в 782 тысячи, а за год ему пророчат 4,1-6,7 миллиона. Но если с упомянутыми выше очками Gear VR толком не конкурирует, то Google Daydream вполне в состоянии оттяпать у Samsung часть рынка: за квартал было продано лишь 170 тысяч мобильных очков, но за год им пророчат 2,2-3,5 миллиона.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 130: Жоржи и кокосики
 
Кино Рецензия на мультфильм «Моана»
 
Кино Два новых кадра из фильма «Кредо убийцы»
 
«Ноль кадров в секунду» о Gamescom 2014: Конференция Sony
 
Кино «Бегущий по лезвию 2049» — промо-арт
 
Сериалы «Супергёрл» — промо-ролик второго сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика