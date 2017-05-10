Gear VR обошёл все VR-шлемы разом

Появление VR-шлемов не изменило игровую индустрию в одночасье, но это всё же не значит, что их совсем никто не покупает. И теперь нам стало известно, как именно VR-системы продавались в прошлом квартале.

Начнём с того, что PlayStation VR предсказуемо расходится лучше своих основных конкурентов из PC-сектора: за три месяца Sony реализовала 375 тысяч шлемов. Также нам известно, что всего до 19 февраля было продано 915 тысяч PSVR, а значит к концу квартала общие продажи явно перевалили за миллион копий. Ну и аналитики уже пророчат, что в сумме за 2017 год Sony продаст примерно 2,6 миллиона.

Тем временем даже снижение стоимости не помогло Oculus Rift как приблизиться к цифрам девайса от Sony, так и одолеть HTC Vive. Впрочем, цифры не впечатляют что у того, что у другого шлема: 95 тысяч у Vive и 64 — у Rift.

Но ни Rift, ни Vive, ни даже PSVR не способны и близко подобраться к продажам очков Gear VR от Samsung и Oculus. Это сравнительно дешёвое мобильное решение, для работы которого требуется лишь один из современных смартфонов Samsung Galaxy, разошёлся за 3 месяца тиражом в 782 тысячи, а за год ему пророчат 4,1-6,7 миллиона. Но если с упомянутыми выше очками Gear VR толком не конкурирует, то Google Daydream вполне в состоянии оттяпать у Samsung часть рынка: за квартал было продано лишь 170 тысяч мобильных очков, но за год им пророчат 2,2-3,5 миллиона.