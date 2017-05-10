Новая игра от BioWare задержится

Только мы написали, что уж на этой-то E3 основная команда BioWare будет просто обязана продемонстрировать свою новую игру (предположительно названную Dylan), как EA оповестила о переносе релиза с «До марта 2018» на «Между мартом 2018 и мартом 2019» (т.е. на будущий финансовый год).

При этом представители издателя тут же уточнили, что «Нет-нет, дело вовсе не в реакции людей на Mass Effect: Andromeda, мы довольны этой игрой и наша вера в BioWare непоколебима». Более того, они не стали отделываться и традиционным «Игре нужно больше времени на полировку», вместо этого высказавшись несколько более конкретно. Дескать, EA – издатель, постоянно стремящийся к инновациям, а в случае с новым проектом BioWare они приметили потенциал для реализации какой-то совершенно революционной идеи, связанной с социально-сетевым аспектом.

Ну, разумно. Если в чём крупные издатели и хотят видеть инновации, так это в сегменте, лучше всего подходящем для микротранзакций.

Кстати, примерно в том же промежутке должна будет выйти игра по «Звёздным войнам» от Visceral Games, а «где-то попозже» нам обещают выкатить и новую игру от авторов дилогии Titanfall.