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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Судья Дредд отправляется на телеэкраны

Судья Дредд таки возвращается, пусть и не на большие экраны — студия IM Global Television и британская компания по разработке компьютерных игр Rebellion берутся за создание высокобюджетного сериала-антиутопии «Судья Дредд: Мега-Сити 1».

Многосерийный футуристический боевик основан на истории знаменитого персонажа комиксов из британской научно-фантастической антологии 2000AD. Судья Дредд родился в марте 1977 года благодаря стараниям писателя Джона Вагнера и художника Карлоса Эскерры. События ансамблевого сериала развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и поведают о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полиции, судьи и палача. И пока нет никаких официальных подтверждений, остаётся только надеяться, что одним из законников всё же будет сам Дредд.

Экранизировать историю о суровых буднях судей успели дважды — первая кинокартина «Судья Дредд» со Сильвестром Сталлоне появилась в 1995 году, а ставший культовым второй фильм «Судья Дредд 3D» с Карлом Урбаном вышел в 2012 году, заставив публику с нетерпением ждать предложения. С полнометражным сиквелом не срослось, зато может получиться с сериалом, который, по словам создателей, вдохновлён не только оригиналом, но и боевиком Пита Трэвиса и Алекса Гарленда.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Марк Стерн, Стюарт Форд, а также Джейсон и Крис Кингсли, продюсировавшие полнометражку 2012 года. Процесс кастинга вот-вот начнётся. Кто-нибудь, позвоните Карлу Урбану!

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Судья Дредд: Мега-Сити 1
 2 мая 2016 годаСудья Дредд хочет осудить потоковый сервис
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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