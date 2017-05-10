Судья Дредд отправляется на телеэкраны

Судья Дредд таки возвращается, пусть и не на большие экраны — студия IM Global Television и британская компания по разработке компьютерных игр Rebellion берутся за создание высокобюджетного сериала-антиутопии «Судья Дредд: Мега-Сити 1».

Многосерийный футуристический боевик основан на истории знаменитого персонажа комиксов из британской научно-фантастической антологии 2000AD. Судья Дредд родился в марте 1977 года благодаря стараниям писателя Джона Вагнера и художника Карлоса Эскерры. События ансамблевого сериала развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и поведают о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полиции, судьи и палача. И пока нет никаких официальных подтверждений, остаётся только надеяться, что одним из законников всё же будет сам Дредд.

Экранизировать историю о суровых буднях судей успели дважды — первая кинокартина «Судья Дредд» со Сильвестром Сталлоне появилась в 1995 году, а ставший культовым второй фильм «Судья Дредд 3D» с Карлом Урбаном вышел в 2012 году, заставив публику с нетерпением ждать предложения. С полнометражным сиквелом не срослось, зато может получиться с сериалом, который, по словам создателей, вдохновлён не только оригиналом, но и боевиком Пита Трэвиса и Алекса Гарленда.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Марк Стерн, Стюарт Форд, а также Джейсон и Крис Кингсли, продюсировавшие полнометражку 2012 года. Процесс кастинга вот-вот начнётся. Кто-нибудь, позвоните Карлу Урбану!