Самые продаваемые ранобе апреля 2017 года

Рейтинг продаж по сериям
- «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 136 017
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) — 127 576
- «Эроманга-сенсей» (Eromanga Sensei) — 108 036
- «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 76 914
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 72 271
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou Ka Gaiden: Sword Oratoria) — 57 170
- «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 55 440
- «Волейбол» (Haikyuu!! Shousetsu-ban!!) — 47 804
- «О моём перерождении в слизь» (Tensei shitara Slime Datta Ken) — 47 393
- «Судьба/Странная подделка» (Fate/strange Fake) — 43 947
- «Ария по прозвищу Алая Пуля» (Hidan no Aria) — 42 218
- «Хроника воспоминаний худшего преподавателя магии» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Memory Records) — 31 558
- «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?) — 30 379
- «Книга магии для начинающих с нуля» (Zero kara Hajimeru Mahou no Sho) — 27 511
- «Как из заурядной девушки воспитать героиню» (Saenai Heroine no Sodatekata) — 27 496
- «Благородство худшего рыцаря» (Rakudai Kishi no Cavalry) — 25 635
- «Как тебе мама с атакой вдвое сильнее твоей?» (Tsujou Kougeki ga Zentai Kougeki de 2-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?) — 24 939
- «Судьба/Прототип: Фрагменты синего серебра» (Fate/Prototype: Sougin no Fragments) — 24 725
- «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (Arafoo Kenja no Isekai Seikatsu Nikki) — 24 637
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou Ka) — 23 497
Рейтинг продаж по томам
- «Благослови этот чудесный мир!» (том 11) — 71 711
- «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» — 55 440
- «Волейбол» (том 8) — 43 922
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (том 8) — 42 328
- «Ария по прозвищу Алая Пуля» (том 25) — 41 196
- «Судьба/Странная подделка» (том 4) — 36 817
- «Благородство худшего рыцаря» (том 12) — 24 610
- «Хроника воспоминаний худшего преподавателя магии» (том 2) — 23 979
- «Эроманга-сенсей» (том 1) — 22 190
- «О моём перерождении в слизь» (том 10) — 22 137
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (том 1) — 22 075
- «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (том 3) — 20 938
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (том 2) — 19 732
- «Эроманга-сенсей» (том 2) — 18 075
- «История сильнейших» (Jinrui Saikyou no Tokimeki) — 18 018
- «Хроники непобедимого Бахамута» (Saijaku Muhai no Bahamut) (том 12) — 17 941
- «Судьба/Прототип: Фрагменты синего серебра» (том 5) — 17 689
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 12) — 17 679
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (том 3) — 17 481
- «Записи виртуальной жизни некоего мужчины средних лет» (Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki) (том 12) — 16 661
Вот и наступило время доминирования ранобе, аниме по которым сейчас идёт по телевидению: первое место всё же взяло «Благослови этот чудесный мир!», но и второй сезон отстрелялся совсем недавно, и у него важное преимущество — вышел очередной том. А вот «Хронике Акаши» и «Эроманге-сенсей» чтобы быть в тройке и новые тома не нужны — достаточно и новых аниме. Эти серии пользовались немалой популярностью и раньше, потому стать лидерами им было легче, чем другим ранобе, по которым в этом сезоне выходят аниме: так, у первого тома «Хроники Акаши» тираж уже к моменту выхода сериала составлял 77 318. Теперь он вырос до 104 459 (на 35,1%), да ещё и спин-офф неплохо продаётся.
У «Эроманги-сенсея» прирост для первого тома не столь велик — со 116 224 до 138 414 (19,1%), поэтому, чтобы понять, насколько благотворно аниме повлияло на продажи, можно сравнить апрель с январём, когда вышел восьмой том — тогда было продано 41 478 ранобе серии.
За лидерами с большим отставанием следуют «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» и «Книга магии для начинающих с нуля». Они находятся рядом, но движутся в разных направлениях — «Что ты будешь делать» на последней «апрельской» (1–7 мая) неделе взобралось на девятую строчку, а вот «Магия» обосновалась на восемнадцатой.
К следующей категории можно отнести продолжения. Второй сезон «Как из заурядной девушки воспитать героиню» поднял интерес к серии практически вдвое: за ноябрь 2016 года, когда выходил одиннадцатый том, продалось 30 911 ранобе, а уже на следующий месяц серия исчезла из чарта; за март же было раскуплено 55 324 ранобе, и к ним добавилось ещё 27 496 в апреле.
У спин-оффа «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» ситуация сложнее: с одной стороны, прирост не столь ощутим — 57 170 против 42 131 в декабре 2016, когда вышел седьмой том, то есть далеко не вдвое. Но при этом нельзя сказать, что аниме показало себя менее эффективным, поскольку раньше у серии наблюдалось существенное падение продаж в месяц выхода каждого следующего тома: 67 239 — 57 136 — 42 131.
«Заводная планета» и «Переустановка Сакурады», если судить по занимаемым отдельными томами местам, находятся совсем неподалёку за пределами двадцатки, и всё же оба аниме со своей задачей явно не справились.
Также из интересного:
Целых две «Судьбы» в топе, а четвёртый том «Странной подделки» превзошёл второй и третий. Продажи «О моём перерождении в слизь» растут от тома к тому: 37 748 — 44 950 — 52 235.
«Благородство худшего рыцаря», наоборот, проседает — от 42 107 для девятого, и до 24 610 для двенадцатого. То же самое происходит и с «Хрониками непобедимого Бахамута», за последние несколько томов упавшего с 24 366 до 17 941. Эти падения наверняка не столь страшны, как кажется, поскольку сглаживаются последующими продажами, уже не идущими в зачёт (они станут известны, только если издатели после достижения очередной круглой цифры опубликуют полные данные) — и всё же тенденция прослеживается. Кстати, о круглых цифрах и издательских данных — «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» покорил рубеж в пять миллионов.