Самые продаваемые ранобе апреля 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

Вот и наступило время доминирования ранобе, аниме по которым сейчас идёт по телевидению: первое место всё же взяло «Благослови этот чудесный мир!», но и второй сезон отстрелялся совсем недавно, и у него важное преимущество — вышел очередной том. А вот «Хронике Акаши» и «Эроманге-сенсей» чтобы быть в тройке и новые тома не нужны — достаточно и новых аниме. Эти серии пользовались немалой популярностью и раньше, потому стать лидерами им было легче, чем другим ранобе, по которым в этом сезоне выходят аниме: так, у первого тома «Хроники Акаши» тираж уже к моменту выхода сериала составлял 77 318. Теперь он вырос до 104 459 (на 35,1%), да ещё и спин-офф неплохо продаётся.

У «Эроманги-сенсея» прирост для первого тома не столь велик — со 116 224 до 138 414 (19,1%), поэтому, чтобы понять, насколько благотворно аниме повлияло на продажи, можно сравнить апрель с январём, когда вышел восьмой том — тогда было продано 41 478 ранобе серии.

За лидерами с большим отставанием следуют «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» и «Книга магии для начинающих с нуля». Они находятся рядом, но движутся в разных направлениях — «Что ты будешь делать» на последней «апрельской» (1–7 мая) неделе взобралось на девятую строчку, а вот «Магия» обосновалась на восемнадцатой.

К следующей категории можно отнести продолжения. Второй сезон «Как из заурядной девушки воспитать героиню» поднял интерес к серии практически вдвое: за ноябрь 2016 года, когда выходил одиннадцатый том, продалось 30 911 ранобе, а уже на следующий месяц серия исчезла из чарта; за март же было раскуплено 55 324 ранобе, и к ним добавилось ещё 27 496 в апреле.

У спин-оффа «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» ситуация сложнее: с одной стороны, прирост не столь ощутим — 57 170 против 42 131 в декабре 2016, когда вышел седьмой том, то есть далеко не вдвое. Но при этом нельзя сказать, что аниме показало себя менее эффективным, поскольку раньше у серии наблюдалось существенное падение продаж в месяц выхода каждого следующего тома: 67 239 — 57 136 — 42 131.

«Заводная планета» и «Переустановка Сакурады», если судить по занимаемым отдельными томами местам, находятся совсем неподалёку за пределами двадцатки, и всё же оба аниме со своей задачей явно не справились.

Также из интересного:

Целых две «Судьбы» в топе, а четвёртый том «Странной подделки» превзошёл второй и третий. Продажи «О моём перерождении в слизь» растут от тома к тому: 37 748 — 44 950 — 52 235.

«Благородство худшего рыцаря», наоборот, проседает — от 42 107 для девятого, и до 24 610 для двенадцатого. То же самое происходит и с «Хрониками непобедимого Бахамута», за последние несколько томов упавшего с 24 366 до 17 941. Эти падения наверняка не столь страшны, как кажется, поскольку сглаживаются последующими продажами, уже не идущими в зачёт (они станут известны, только если издатели после достижения очередной круглой цифры опубликуют полные данные) — и всё же тенденция прослеживается. Кстати, о круглых цифрах и издательских данных — «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» покорил рубеж в пять миллионов.