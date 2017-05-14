Андре Холлэнд получил главную роль в сериале «Касл-Рок» от Стивена Кинга и Дж.Дж. Абрамса

Потоковый сервис Hulu начал формирование актёрского состава десятисерийной психологической хоррор-драмы «Касл-Рок». Первым в проект записался Андре Холлэнд («Больница Никербокер», «Американская история ужасов»).

Действие сериала-антологии развернётся в выдуманной вселенной Стивена Кинга в городе под названием Касл-Рок штата Мэн, где происходят события многих произведений мастера ужасов. Эта эпическая сага о свете и тьме объединит в себе мифологию и уникальность повествования лучших работ автора. Андре Холлэнд сыграет Генри — адвоката заключённого-смертника. Главного героя с Касл-Роком связывает удивительная и запутанная история.

Над сценарием вместе с Кингом работают Сэм Шоу и Дастин Томасон. Все трое также выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Дж.Дж. Абрамсом, Беном Стефенсоном и Лиз Глоцер. Производством займётся Warner Bros. Television совместно с Bad Robot Productions.

Съёмки первого сезона начнутся уже в этом году. Но к вящей радости многочисленных поклонников творчества культового писателя-фантаста создатели ясно дали понять, что одним сезоном дело не ограничится.