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Absolver — третий трейлер

Стало известно, что многообещающий MMO-экшен Absolver поступит в продажу на PS4 и PC уже в конце лета — 29 августа.

А мы лишь напомним, чем же Absolver заинтриговал публику ещё во времена прошлогодней E3. Боевая система этого «Сетевого рукопашного экшена» позволяет игрокам самим настраивать комбинации приёмов и назначать, какой удар будет следовать за каким и из какой стойки. Сетевой режим тоже необычен и напоминает разве что Journey: игроки не будут разом находиться на одном сервере, но иногда они будут пересекаться между собой, а там уже их дело — объединяться ли, затевать ли схватки насмерть, или устраивать дружеский спарринг и тем самым учить друг друга новым приёмам.

 
 
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Видео Absolver (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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