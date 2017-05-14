Valve разослала разработчикам и издателям письма, где объявила даты проведения летней распродажи 2017 года в Steam. Ну а поскольку сохранение секретов в интернете — дурной тон, кто-то из разработчиков незамедлительно поделился информацией со всем миром.

Итак, летняя распродажа 2017 пройдёт в Steam 22 июня по 7 июля. Никаких других деталей мы, само собой, не знаем, но опыт подсказывает, что новая распродажа будет работать по принципу, зарекомендовавшему себя за последние несколько раз: единые цены на всём протяжении распродажи, никаких временных ачивок (эх, были же времена!..), карточки за просмотр сгенерированных автоматом подборок из 10 потенциально интересных игр, и так далее.

Разве что это первая распродажа со времён введения новых правил о подарках в Steam, так что хотим напомнить, что теперь вы не сможете накупить дешёвых игр себе в инвентарь, чтобы раздаривать по мере появления необходимости, или отправлять подарки друзьям на почту. Хотите порадовать товарища каким-нибудь инди-кошмаром? Не забудьте предварительно добавить его в друзья в Steam.