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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — трейлеры

Представляем вашему вниманию несколько роликов грядущего сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Два из них позволяют убедиться, что воспоминания и впрямь способны приукрашивать действительность и во времена PS1 Краш Бандикут выглядел куда хуже, чем теперь. Третий же ролик напоминает о существовании треклятого полярного медведика с сорванными тормозами — персонажа вроде как положительного, но повинного в большем числе смертей Краша, чем иные враги.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет на PS4 уже 30 июня и, если верить слухам, продержится эксклюзивом для этой консоли один год, после чего созданные Naughty Dog игры смогут перебраться на платформы конкурентов Sony.

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Видео Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4)
 17 июня 2016 годаВозвращение классического Крэша Бандикута 4 декабря 2016 годаCrash Bandicoot N. Sane Trilogy — трейлер и подробности ремейка трилогии с PS1 16 февраляДата выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
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