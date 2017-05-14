 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Square Enix продаёт IO Interactive Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» Новости аниме — лучшее за неделю Сериалом по «Вампирским хроникам» Энн Райс занялись Paramount TV и Anonymous Content
 
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Daedalic Entertainment скоро начнёт долгое возвращение домой

Ролевое космическое приключение The Long Journey Home от Daedalic Entertainment вот-вот заявит о себе и постарается выполнить все обещания авторов. А обещаний, между прочим, немало.

В The Long Journey Home игроки, управляя четырьмя персонажами на одном космическом корабле, попытаются вернуть космонавтов домой через всю Вселенную. Началось всё с того, что в посудине отказало устройство, ответственное за космические прыжки и теперь неизвестно куда занесёт героев каждый такой перелёт. Корабль при этом буквально разваливается на части, команда изранена, а чтобы получить хоть немного ресурсов им предстоит спускаться на опасные планеты, чья атмосфера и гравитация вполне способны убить кого-нибудь из членов экипажа или окончательно уничтожить корабль.

На счастье игроков, The Long Journey Home — это не совсем «выживатор», пусть даже галактика будет процедурно-генерируемой. Здесь есть другие расы, агрессивные и мирные, другие персонажи, которые не прочь взвалить на четвёрку задания, полные сложных моральных решений. Они могут как приблизить команду к цели, так и всё окончательно испортить. Однако, именно этот ролевой выбор (кому поддержать, кого предать) является главным элементом The Long Journey Home и единственной возможностью выжить на другом конце Вселенной.

Путь горе-приключенцев в космосе начнётся 30 мая на PC, Xbox One и PS4.

+ Обсудить
Темы
 
The Long Journey Home (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 марта 2016 годаThe Long Journey Home — космическая RPG от Daedalic Entertainment
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The Long Journey Home — космическая RPG от Daedalic Entertainment

Тоже интересно

 
Кино Мэтт Ривз не смог договориться насчёт режиссуры нового «Бэтмена»
 
Кино Книга лучше!.. Айн Рэнд
 
Кино «Зверополис» заработал 1 миллиард долларов
 
Кино «Номер 44» не выйдет в российский прокат
 
Кино Тизер фильма «Страна чудес»
 
Кино Отрывок из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика