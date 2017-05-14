Daedalic Entertainment скоро начнёт долгое возвращение домой

Ролевое космическое приключение The Long Journey Home от Daedalic Entertainment вот-вот заявит о себе и постарается выполнить все обещания авторов. А обещаний, между прочим, немало.

В The Long Journey Home игроки, управляя четырьмя персонажами на одном космическом корабле, попытаются вернуть космонавтов домой через всю Вселенную. Началось всё с того, что в посудине отказало устройство, ответственное за космические прыжки и теперь неизвестно куда занесёт героев каждый такой перелёт. Корабль при этом буквально разваливается на части, команда изранена, а чтобы получить хоть немного ресурсов им предстоит спускаться на опасные планеты, чья атмосфера и гравитация вполне способны убить кого-нибудь из членов экипажа или окончательно уничтожить корабль.

На счастье игроков, The Long Journey Home — это не совсем «выживатор», пусть даже галактика будет процедурно-генерируемой. Здесь есть другие расы, агрессивные и мирные, другие персонажи, которые не прочь взвалить на четвёрку задания, полные сложных моральных решений. Они могут как приблизить команду к цели, так и всё окончательно испортить. Однако, именно этот ролевой выбор (кому поддержать, кого предать) является главным элементом The Long Journey Home и единственной возможностью выжить на другом конце Вселенной.

Путь горе-приключенцев в космосе начнётся 30 мая на PC, Xbox One и PS4.