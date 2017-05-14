Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Бывшие сотрудники Lionhead Studios вышли на Kickstarter с ролевой игрой Kynseed — в ней используются кое-какие наработки Fable.
- Российский программист улучшил графику в первой Castlevania для NES — модифицированный эмулятор Nestopia творит чудеса.
- Вышел Battletoads на четверых игроков (ромхак) — теперь играть в «Боевых жаб» можно целой толпой!
- RetroN HD — новый дешёвый клон NES от Hyperkin — Nintendo с её NES Classic Edition нервно курит в сторонке.
- Вышла улучшенная версия The Legend of Zelda: Return of the Hylian для Amiga — если у вас есть ускоритель Vampire, то мир «Зельды» станет музыкальнее и красивее.
- ZX Spectrum Next стал ещё лучше и обзавёлся игрой в комплекте — теперь увеличивать память будет ещё проще, а в подарок каждому владельцу компьютера дадут сиквел легендарной стрелялки Rex.
- Ремастер легендарного платформера GODS выйдет в Steam — авторы упросили-таки игроков пустить их на эту площадку.
- Флэш-сериал Eskimo Bob стал игрой и уплыл на Kickstarter — привет из 2000-х, когда в моде были флэш-сериалы.
- Скролл-шутер Hyper Sentinel от легендарной Hewson Consultants выйдет на Nintendo Switch — хоть игра и называется по-другому, по факту это продолжение Uridium.
- Книга про SNES собрала кучу денег и поставила рекорд на Kickstarter — сюрприз, люди до сих пор обожают 16-битную консоль от Nintendo.