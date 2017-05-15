Анонс аниме «Жрицы с мечами»

Открылся сайт оригинального аниме неизвестного (но с большой вероятностью сериального) формата «Жрицы с мечами» (Toji no Miko).

С древних времён жрицы при храмах носили с собой мечи для того, чтобы с их помощью изгонять «аратама» - неведомых существ, угрожающих миру людей. Сейчас вооружённых жриц, одетых в школьную форму, называют «Мечницами», и они служат в особых подразделениях полиции – религиозных полицейских спецотрядах. Они официально являются госслужащими и имеют право на ношение оружия. В Японии существует пять специальных школ, в которых воспитываются новые поколения Мечниц. Их повседневная жизнь почти не отличается от жизни обычных школьниц, за тем исключением, что в случае необходимости им приходится исполнять долг и вставать на защиту людей, уничтожая аратама с помощью мечей и различных сверхспособностей. Каждую весну школы отправляют своих лучших Мечниц на турнир, и покуда время начала очередного состязания приближается, представительницы школ усиленную тренируются, оттачивая свои навыки и становясь сильнее.