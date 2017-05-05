Paramount Network заказал драму «Йеллоустоун» от Тейлора Шеридана

Paramount Network — новый телеканал медиа-гиганта Viacom — запускает свой первый оригинальный сериал — десятисерийную семейную драму «Йеллоустоун» о крупнейшем в США ранчо, которому не посчастливилось граничить со знаменитым заповедником.

В центре сюжета находится семейство Даттон, вынужденное отбиваться от постоянных атак на свои границы со стороны застройщиков, представителей индейской резервации и первого в мире национального парка. Драма покажет жестокий мир, обделённый вниманием СМИ: тут вам и жадные до наживы застройщики, и продажные политики, отравляющие питьевую воду нефтяные корпорации и уйма нераскрытых убийств.

Сценаристом и режиссёром выступит оскаровский номинант Тейлор Шеридан («Любой ценой», «Убийца»). В исполнительных продюсерах помимо Шеридана числятся Джон и Арт Линсоны, Дэвид Глассер и Харви Вайнштейн. Премьера сериала и запуск телеканала запланированы на 2018 год.