Классический роман Герберта Уэллса «Война миров» 1897 года о вторжении марсиан на Землю пережил немало постановок. Наиболее известными являются одноимённая кинокартина 1953 года режиссёра Байрона Хэскина и, конечно, вышедший в 2005 году фильм Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли.

Все они имеют общие черты: место действия перенесено в Америку, а датой вторжения всегда является год выхода постановки. Британский телеканал BBC решил не мириться с такой несправедливостью и отдать дань уважения знаменитому соотечественнику, сняв собственный мини-сериал, максимально приближенный к первоисточнику.

События трёхсерийной постановки развернутся в Лондоне и графстве Суррей в самом начале XX века. Разумные существа, прибывшие на Землю с Марса вместе с метеоритным дождём, пользуясь неизвестными человечеству оружием и технологиями, одну за другой захватывают территории Англии, и начинается война.

Питер Харнесс («Доктор Кто», «Валландер») берётся адаптировать литературный первоисточник и обещает погрузить зрителя в атмосферу викторианской эпохи, создав сериал, где найдётся место не только экшену, но и ярким персонажам и даже политическим аллюзиям. Старт съёмок запланирован на начало следующего года.