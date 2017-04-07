Трёхсерийный исторический триллер «Миниатюрист» от британского телеканала BBC One сформировал свой основной актёрский состав. Главные женские роли в мини-сериале исполняют Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Ромола Гарай («Час», «Искупление»).

События экранизации одноимённого романа Джесси Бёртон разворачиваются в 1686 году. Восемнадцатилетняя Нелла Оортман (Аня Тейлор-Джой), наивная и полная надежд, переезжает из деревни в дом своего будущего мужа Йохана Брандта (Алекс Хэсселл) — богатого купца из Амстердама. Сестра молодожёна Марин (Ромола Гарай) в его отсутствие оказывает девушке холодный приём. В качестве свадебного подарка Йохан дарит Нелле точную копию их дома, сделанную таинственным мастером-миниатюристом, чьи творения с пугающей точностью предсказывают будущее миниатюрного жилища и его обитателей.

Наряду с Тейлор-Джой, Гарай и Хэсселлом в триллере снимаются Паапа Эссьеду, Хэйли Сквайрс, Эмили Беррингтон и другие.

Режиссирует Гильем Моралес по сценарию Джона Браунлоу. Исполнительными продюсерами выступают Кейт Синклер и Элизабет Килгарифф («Лютер»). Производством занимается компания The Forge. Съёмки мини-сериала уже начались, премьера состоится в этом году.