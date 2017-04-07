 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новый «Призрак в Доспехах» уже в работе Ноль кадров в секунду. Выпуск 155: «Андромеда» не отпускает Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды» Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon Рецензия и отзывы на игру NieR: Automata
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ромола Гарай и Аня Тейлор-Джой сыграют в «Миниатюристе» от BBC One

Трёхсерийный исторический триллер «Миниатюрист» от британского телеканала BBC One сформировал свой основной актёрский состав. Главные женские роли в мини-сериале исполняют Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Ромола Гарай («Час», «Искупление»).

События экранизации одноимённого романа Джесси Бёртон разворачиваются в 1686 году. Восемнадцатилетняя Нелла Оортман (Аня Тейлор-Джой), наивная и полная надежд, переезжает из деревни в дом своего будущего мужа Йохана Брандта (Алекс Хэсселл) — богатого купца из Амстердама. Сестра молодожёна Марин (Ромола Гарай) в его отсутствие оказывает девушке холодный приём. В качестве свадебного подарка Йохан дарит Нелле точную копию их дома, сделанную таинственным мастером-миниатюристом, чьи творения с пугающей точностью предсказывают будущее миниатюрного жилища и его обитателей.

Наряду с Тейлор-Джой, Гарай и Хэсселлом в триллере снимаются Паапа Эссьеду, Хэйли Сквайрс, Эмили Беррингтон и другие.

Режиссирует Гильем Моралес по сценарию Джона Браунлоу. Исполнительными продюсерами выступают Кейт Синклер и Элизабет Килгарифф («Лютер»). Производством занимается компания The Forge. Съёмки мини-сериала уже начались, премьера состоится в этом году.

+ Обсудить
Темы
 
Миниатюрист
 29 августа 2016 годаBBC One экранизирует книжный триллер «Миниатюрист» 31 мартаДжозеф Моул, Фрэнсис О’Коннор и Джонас Армстронг вошли в кастинг-лист «Падения Трои» 29 мартаЭйдан Гиллен присоединился к «Острым козырькам» 8 мартаFX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон 7 марта«Последнее королевство» — трейлер второго сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
BBC One экранизирует книжный триллер «Миниатюрист»

Тоже интересно

 
Кино «Стражи галактики 2» — первый тизер
 
Кино Мачо и ботан в чёрном
 
Кино Трейлер фильма «Шеф»
 
Трейлер десятого сезона сериала «Секретные материалы»
 
Кино Вся правда о Терминаторе. Часть I
 
Кино Трейлер фильма «Стив Джобс»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика