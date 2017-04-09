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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Билли Пайпер и Джон Симм стали соучастниками Кэри Маллиган в драме от Netflix и BBC Two

Потоковый сервис Netflix присоединился к телеканалу BBC Two для работы над четырёхсерийной драмой «Соучастник». К ранее утверждённой на главную роль Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») присоединятся Билли Пайпер («Ужасы по дешёвке»), Джон Симм («Доктор Кто») и Никола Уолкер («Ривер»).

В центре истории — детектив-инспектор Кип Гласпи (Маллиган), которая не считает убийство, за расследование которого ей пришлось взяться, случайным актом бессмысленной жестокости и начинает искать ответы. Симм сыграет политика Дэвида Марса, вовлечённого в происходящее из-за бурных отношений с его нестабильной и непредсказуемой бывшей (Билли Пайпер) — ходячей проблемой. Уолкер досталась роль сострадательного приходского священника Джейн Оливер, которая пытается скрыть свои отношения с единственным свидетелем преступления.

Срежиссирует сериал С. Дж. Кларксон («Декстер», «Джессика Джонс») по сценарию Дэвида Хэйра («Чтец»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта вместе с Джорджем Фабером, Марком Пайбасом и Люси Рише. Производством займутся The Forge Studios совместно с Netflix. Съёмки начнутся уже в этом месяце.

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