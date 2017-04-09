«Мазингер Z: Кино» — анонс, авторы, тизер и постер

В честь 45-летия манги Го Нагая Mazinger Z студия Toei Animation выпустит CG-полнометражку под рабочим названием «Мазингер Z: Кино» (Gekijōban Mazinger Z).
Сюжет первоисточника рассказывает про школьника Кодзи Кабуто, который пилотирует гигантского робота Мазингера Z и сражается с безумным учёным Доктором Хеллом, намеревающимся захватить мир.
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Авторы
|Режиссёр
|Дзюндзи Щимидзу
|разнообразные проявления «Ван Писа» и «Кавайненького лекарства»
|Сценарист
|Такахиро Одзава
|Дизайнер персонажей
|Хироя Иидзима
|«Афро Самурай»
|Дизайнер механизмов
|Такаюки Янасе
|«Призрак в доспехах: Появление», «Валврейв освободитель»
|Студия
|Toei Animation
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Сэйю
|Кодзи Кабуто
|Щоутаро Морикубо
|Щикамару Нара в «Наруто»
|Саяка Юми
|Аи Каяно
|Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир»
На данный момент, помимо манги, франчайз включает четыре телесериала, девять полнометражных фильмов и пачку OVA.
Постер: