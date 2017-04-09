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«Мазингер Z: Кино» — анонс, авторы, тизер и постер

В честь 45-летия манги Го Нагая Mazinger Z студия Toei Animation выпустит CG-полнометражку под рабочим названием «Мазингер Z: Кино» (Gekijōban Mazinger Z).

Сюжет первоисточника рассказывает про школьника Кодзи Кабуто, который пилотирует гигантского робота Мазингера Z и сражается с безумным учёным Доктором Хеллом, намеревающимся захватить мир.

Авторы
Режиссёр Дзюндзи Щимидзу разнообразные проявления «Ван Писа» и «Кавайненького лекарства»
Сценарист Такахиро Одзава
Дизайнер персонажей Хироя Иидзима «Афро Самурай»
Дизайнер механизмов Такаюки Янасе «Призрак в доспехах: Появление», «Валврейв освободитель»
Студия Toei Animation

Сэйю
Кодзи Кабуто Щоутаро Морикубо Щикамару Нара в «Наруто»
Саяка Юми Аи Каяно Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир»

На данный момент, помимо манги, франчайз включает четыре телесериала, девять полнометражных фильмов и пачку OVA.

 
 

Постер:

Постеры аниме «Мазингер Z: Кино»
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Видео Мазингер Z: Кино (Gekijōban Mazinger Z)
 25 февраля 2009 годаМаzингер 7 апреля 2009 годаShin Mazinger Shogeki! Z-Hen - 01 6 сентября 2010 годаСтарые охотники на демонов
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