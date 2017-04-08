Кэрри Фишер всё же появится «Звёздных войнах: Эпизоде IX»

И мы опять вынуждены вернуться к вопросу покойной актрисы Кэрри Фишер и участия принцессы Леи в «Звёздных войнах: Эпизоде IX». Её брат — Тодд Фишер — в интервью The New York Daily News рассказал, что Билли Лурд (дочка Кэрри) разрешила Disney и Lucasfilm использовать уже снятый материал для девятого эпизода.

Когда у Disney и Lucasfilm спрашивали, а станут ли они использовать цифровую модель, то тогда ответ был таким:

Обычно мы не реагируем на сплетни, распространяемые прессой или фанатами, но сегодняшний слух требует нашего внимания. Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов по цифровому воссозданию Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы. Кэрри Фишер навсегда останется частью семьи Lucasfilm. Она была нашей принцессой и генералом. Но самое главное — она была нашим другом. Её уход до сих пор отзывается болью. Мы очень дорожим воспоминаниями и наследием принцессы Леи и всегда будем почитать её вклад в «Звёздные войны».

И не обманули же! Просто схитрили.

Тодд считает, что решение всецело правильное и даже сравнивает Кэрри Фишер с Оби-Ваном Кеноби, который после того, как его срезали световой саблей, стал ещё могущественнее. Теперь, после смерти, присутствие актрисы будет давать убойный эффект. Также он не знает, а сколько именно времени уделят её персонажу в «Эпизоде IX», но уверен, что зрители обязаны получить частичку Леи.

Кино выйдет 23 мая 2019 года.