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КИНО
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Как Гильермо дель Торо слил «Тихоокеанский рубеж 2»

Гильермо дель Торо рассказал в интервью Collider, почему он отказался от постановки «Тихоокеанского рубежа 2»:

График скатился в отстой. Мне очень-очень хотелось снять своё скромное кино — The Shape of Water. Правда, сперва пришлось сделать выбор между «Тихоокеанским рубежом 2» и «Тёмной вселенной». И я сказал: «Давайте сюда «Рубеж». Потом меня попросили потерпеть, потому что студия Legendary меняла хозяев — её продавали китайской компании. Процесс затянулся на девять месяцев, а я не собирался сидеть без дела девять месяцев и пошёл снимать кино. Так мы и выбрали Стивена ДеНайта в режиссёры второй части.

Но Гильермо остался продюсером, кстати, вот его метод продюсирования:

Я пытаюсь продюсировать так, как представляю идеальное продюсирование для себя. Я говорю всем, кого продюсирую, мол, если я вам нужен, то буду рядом на сто процентов. А если не нужен, то меня там не будет. Как только покажите мне готовое кино, так сразу начнём взаимодействовать.

Пока что качество «Тихоокеанского рубежа 2» устраивает дель Торо. Съёмки закончились неделю назад, премьера намечена на 23 февраля 2018 года.

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Тихоокеанский рубеж: Восстание
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