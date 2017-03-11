«Годзилла против Кинг Конга» сдала комнату нескольким сценаристам

После вполне удачного выхода «Конга: Острова черепа» студия Legendary Pictures готовится к новой фазе своей расширенной киновселенной (или это не фаза, а новая ветка).

Следующий проект по расписанию — «Годзилла 2», который режиссирует Майкл Догерти («Крампус»). Главные роли исполняют Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер и Вера Фармига. Премьера намечена на 22 марта 2019 года. С ним уже всё понятно — семейная трагедия на фоне Годзиллы и нескольких классических чудовищ.

Самое интересное случится в 2020 году с премьерой «Годзиллы против Кинг Конга». Чтобы не провалить сценарную часть, Legendary Pictures нагнала в одну комнату кучу писателей: Терри Россио («Пираты Карибского моря»), Линдси Бир («Хроника убийцы короля»), Кэт Васко («Королева воздуха»), Ти Си Наулина («Бегущий в лабиринте», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джозефа Майкла Стражински («Вавилон 5»), Патрика Маккея и Джей Ди Пейна («Стартрек: Бесконечность»).

Может, и получится что-нибудь приличное. Разумеется, сценарная комната была и у «Трансформеров: Последнего рыцаря», и результат пока неизвестен.