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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Годзилла против Кинг Конга» сдала комнату нескольким сценаристам

После вполне удачного выхода «Конга: Острова черепа» студия Legendary Pictures готовится к новой фазе своей расширенной киновселенной (или это не фаза, а новая ветка).

Следующий проект по расписанию — «Годзилла 2», который режиссирует Майкл Догерти («Крампус»). Главные роли исполняют Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер и Вера Фармига. Премьера намечена на 22 марта 2019 года. С ним уже всё понятно — семейная трагедия на фоне Годзиллы и нескольких классических чудовищ.

Самое интересное случится в 2020 году с премьерой «Годзиллы против Кинг Конга». Чтобы не провалить сценарную часть, Legendary Pictures нагнала в одну комнату кучу писателей: Терри Россио («Пираты Карибского моря»), Линдси Бир («Хроника убийцы короля»), Кэт Васко («Королева воздуха»), Ти Си Наулина («Бегущий в лабиринте», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джозефа Майкла Стражински («Вавилон 5»), Патрика Маккея и Джей Ди Пейна («Стартрек: Бесконечность»).

Может, и получится что-нибудь приличное. Разумеется, сценарная комната была и у «Трансформеров: Последнего рыцаря», и результат пока неизвестен.

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Годзилла против Кинг-Конга
 18 январяОснователь Legendary Pictures Томас Тулл покинул компанию 15 декабря 2016 года«Тихоокеанский рубеж 2» и «Годзилла 2» поменяли названия 21 октября 2016 годаСоздатели ужастика «Крампус» стали сценаристами «Годзиллы 2» 21 августа 2016 годаГодзилла в аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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