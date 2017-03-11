 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон Новые сериалы 6–12 марта Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 8: Концовки Новости аниме — лучшее за неделю
АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Переустановка Сакурады» — трейлер и сэйю
Промо-арт аниме «Переустановка Сакурады»

У стартующей 5 апреля аниме-экранизации ранобе «Переустановка Сакурады» (Sagrada Reset) появился новый трейлер, а также пополнился список сэйю. Кроме того, стало известно, что сериал будет идти на протяжении двух сезонов, без перерывов.

Сэйю
Кей Асаи Кайто Ищикава Тобио Кагеяма в «Волейбол! 2»
Ученик первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Его способность — в мельчайших подробностях запоминать всё, что он видит и слышит. Быстро соображает и весьма находчив.
Мисора Харуки Кана Ханадзава Серью Юбикитос в «Убийце Акаме»
Ученица первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Может отматывать время назад, но не больше чем на три дня. Сделает практически всё, что скажет Кей. При этом тоже обладает смекалкой.
Сумире Сома Аои Юки Будоко в «Акикан!»
Девушка, которая ходила вместе с Кеем и Мисорой в среднюю школу. Однажды ребята использовали «переустановку» Мисоры, в результате чего Сумире погибла, хотя не должна была.
Мираи Минами Юки Ямада Хана Ощирой в «О-беде»
Одноклассница Кея и Мисоры, участница «Клуба неопределённых исследований». Весёлая и жизнерадостная девушка, очень упорная и настойчивая в отношении тем и вопросов, которые ей по-настоящему интересны.
Ёука Мурасе Юи Макино Акари Гото в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью»
На год старше Кея. Обратилась в «Клуб услуг» по поводу возвращения к жизни своей мёртвой кошки.
Томоки Накано Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
Одноклассник Кея и Мисоры. Его способность — доносить свой голос до других людей сквозь время и пространство. Один из немногих друзей Кея, который по-настоящему его понимает.
Сейка Наноо Сачика Мисава Куроюкихиме в «Ускоренном мире»
Ученица первого класса старшей школы, но не той, в которую ходят Кей и Мисора. Её способность — проникать в сознание кошек и понимать причины их действий.
Эри Ока Юка Аисака Котоне Нода в «Выходке Сакуры»
Учиться в школе Кея, но на год младше. Носит красные контактные линзы, и именно с ними связана её способность. По отношению к Кею испытывает сложную гамму чувств, замешанную одновременно на уважении и презрении
Хицучи-кун Котаро Нищияма Казухито Нарита в «Волейбол!»)
Ценный источник информации. Ненавидит встречаться с людьми лицом к лицу, так что единственный способ связаться с ним — по телефону. Очень осторожен и использует приспособление, меняющее голос, чтобы скрыть свою настоящую личность.
Савако Сэра Рикако Айда Рико Сакараучи в «Любовь вживую: Солнечный свет»
Ученица первого класса старшей школы, как и Кей с Мисорой. Очень серьёзная девочка, которая ненавидит нарушать правила.
Ёска Сакагами Юичи Игучи Хироаки Учимото в «О-бед»
Бывший президент студсовета. Зимой третьего года обучения уехала из Сакурады и пошёл в школу в другом городе, однако был вынужден вернуться из-за некоего инцидента.
Ведьма Саяка Охара Айрисфиль фон Айнцберн в «Судьбе:Ноль»
Пожилая женщина, занимающую пост, близкий к верхушке Администрации. При этом её личные данные, включая имя, тщательно скрываются, а сама она заточена в комнате, из которой не сбежать. У неё есть способность видеть будущее.
Щинтаро Цущима Юуджи Уэда Барнаби Брукс в «Тигре и Кролике»
Учитель в школе Кея, имеющий связи с Администрацией и являющийся куратором «Клуба услуг»

Сакурада — небольшой японский город на берегу Тихого океана, половина населения которого обладает уникальными способностями. Городская администрация регулирует использование этих способностей, обеспечивая тем самым спокойную жизнь большинству местных жителей.

Кей Асаи обладает эйдетической памятью, позволяющей ему в малейших деталях запоминать всё, что он слышит или видит, в то время как Мисора Харуки может управлять временным потоком, отматывая время назад, но не более чем на три дня. После «переустановки» Мисора теряет все свои воспоминания о будущем, однако у Кея воспоминания остаются. Вместе пользуясь своими способностями, они способны изменять прошлое, чтобы влиять на настоящее.

И всё же одно событие им так и не удалось изменить. Два года назад из-за «отката» Мисоры их одноклассница Сумире Сома погибла. Сейчас как члены школьного «Клуба услуг» Кей и Мисора выполняют разнообразные просьбы одноклассников, параллельно с этим ища возможность вернуть Сумире к жизни. Однажды они сталкиваются с необычной просьбой: «Помогите мне оживить мою кошку».

Авторы
Режиссёр Щинья Кавацура «Связь cердец»
Сценарист Кацухико Такаяма «Сасами-сан не старается»
Автор оригинального дизайна персонажей Юу Щиина
Дизайнер персонажей Томоюки Щитая «Бакуман»
Студия David Production
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Переустановка Сакурады (Sakurada Reset)
 1 февраля«Переустановка Сакурады» — тизер и авторский состав
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Переустановка Сакурады» — тизер и авторский состав

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Последний охотник на ведьм»
 
Кино Тупотоп: Фильмы-катастрофы, которые мы заслужили
 
Кино Рецензия на фильм «Воин»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 85: Пятьдесят оттенков Эша
 
КиноСериалы Студия Marvel пока не знает, как поступить с Блэйдом
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Три икса: Мировое господство»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика