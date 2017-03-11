«Переустановка Сакурады» — трейлер и сэйю

У стартующей 5 апреля аниме-экранизации ранобе «Переустановка Сакурады» (Sagrada Reset) появился новый трейлер, а также пополнился список сэйю. Кроме того, стало известно, что сериал будет идти на протяжении двух сезонов, без перерывов.

Сэйю Кей Асаи Кайто Ищикава Тобио Кагеяма в «Волейбол! 2» Ученик первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Его способность — в мельчайших подробностях запоминать всё, что он видит и слышит. Быстро соображает и весьма находчив. Мисора Харуки Кана Ханадзава Серью Юбикитос в «Убийце Акаме» Ученица первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Может отматывать время назад, но не больше чем на три дня. Сделает практически всё, что скажет Кей. При этом тоже обладает смекалкой. Сумире Сома Аои Юки Будоко в «Акикан!» Девушка, которая ходила вместе с Кеем и Мисорой в среднюю школу. Однажды ребята использовали «переустановку» Мисоры, в результате чего Сумире погибла, хотя не должна была. Мираи Минами Юки Ямада Хана Ощирой в «О-беде» Одноклассница Кея и Мисоры, участница «Клуба неопределённых исследований». Весёлая и жизнерадостная девушка, очень упорная и настойчивая в отношении тем и вопросов, которые ей по-настоящему интересны. Ёука Мурасе Юи Макино Акари Гото в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью» На год старше Кея. Обратилась в «Клуб услуг» по поводу возвращения к жизни своей мёртвой кошки. Томоки Накано Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» Одноклассник Кея и Мисоры. Его способность — доносить свой голос до других людей сквозь время и пространство. Один из немногих друзей Кея, который по-настоящему его понимает. Сейка Наноо Сачика Мисава Куроюкихиме в «Ускоренном мире» Ученица первого класса старшей школы, но не той, в которую ходят Кей и Мисора. Её способность — проникать в сознание кошек и понимать причины их действий. Эри Ока Юка Аисака Котоне Нода в «Выходке Сакуры» Учиться в школе Кея, но на год младше. Носит красные контактные линзы, и именно с ними связана её способность. По отношению к Кею испытывает сложную гамму чувств, замешанную одновременно на уважении и презрении Хицучи-кун Котаро Нищияма Казухито Нарита в «Волейбол!») Ценный источник информации. Ненавидит встречаться с людьми лицом к лицу, так что единственный способ связаться с ним — по телефону. Очень осторожен и использует приспособление, меняющее голос, чтобы скрыть свою настоящую личность. Савако Сэра Рикако Айда Рико Сакараучи в «Любовь вживую: Солнечный свет» Ученица первого класса старшей школы, как и Кей с Мисорой. Очень серьёзная девочка, которая ненавидит нарушать правила. Ёска Сакагами Юичи Игучи Хироаки Учимото в «О-бед» Бывший президент студсовета. Зимой третьего года обучения уехала из Сакурады и пошёл в школу в другом городе, однако был вынужден вернуться из-за некоего инцидента. Ведьма Саяка Охара Айрисфиль фон Айнцберн в «Судьбе:Ноль» Пожилая женщина, занимающую пост, близкий к верхушке Администрации. При этом её личные данные, включая имя, тщательно скрываются, а сама она заточена в комнате, из которой не сбежать. У неё есть способность видеть будущее. Щинтаро Цущима Юуджи Уэда Барнаби Брукс в «Тигре и Кролике» Учитель в школе Кея, имеющий связи с Администрацией и являющийся куратором «Клуба услуг»

Сакурада — небольшой японский город на берегу Тихого океана, половина населения которого обладает уникальными способностями. Городская администрация регулирует использование этих способностей, обеспечивая тем самым спокойную жизнь большинству местных жителей.

Кей Асаи обладает эйдетической памятью, позволяющей ему в малейших деталях запоминать всё, что он слышит или видит, в то время как Мисора Харуки может управлять временным потоком, отматывая время назад, но не более чем на три дня. После «переустановки» Мисора теряет все свои воспоминания о будущем, однако у Кея воспоминания остаются. Вместе пользуясь своими способностями, они способны изменять прошлое, чтобы влиять на настоящее.

И всё же одно событие им так и не удалось изменить. Два года назад из-за «отката» Мисоры их одноклассница Сумире Сома погибла. Сейчас как члены школьного «Клуба услуг» Кей и Мисора выполняют разнообразные просьбы одноклассников, параллельно с этим ища возможность вернуть Сумире к жизни. Однажды они сталкиваются с необычной просьбой: «Помогите мне оживить мою кошку».