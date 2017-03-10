Сборы фильмов в России за четверг, 9 марта

- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 1Конг: Остров черепа
Kong: Skull Island38 000 0001283111 000 000
- 2Логан: Росомаха
Logan18 977 862−76,4%1083642 082 497
- 3Зверопой
Sing12 131 311−51,6%1265569 470 457
- 43 800 00068821 200 000
- 5Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)
T2 Trainspotting 23 800 00035715 700 000
- 6Золото
Gold827 000−64,0%27528 300 000
- 7Superалиби
Alibi.com684 2902952 260 249
- 8Великая стена
The Great Wall660 771−76,8%410567 473 501
- 9450 000−39,9%40012 500 000
- 10На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker227 106−77,9%109670 106 269