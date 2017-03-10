Не успели начаться съёмки второго сезона «Проповедника», как стало известно, что к исполнителям главных ролей присоединятся Ноа Тейлор (фильмы «Грань будущего», «Субмарина», сериал «Игра престолов»), Пип Торренс («Корона») и Джули Энн Эмери («Фарго», «Лучше звоните Солу»).

После событий первого сезона техасский проповедник Джесси Кастер (Доминик Купер) вместе со своей бывшей подружкой Тюлип (Рут Негга) и вампиром-ирландцем Кэссиди (Джозеф Гилган) отправляются в путь, чтобы найти покинувшего небеса Бога.

Кого они повстречают в своём дорожном приключении, пока неизвестно, но знающие люди предполагают, что Ноа Тейлор может сыграть Джоди — телохранителя зловредной бабули проповедника; именно он когда-то научил юного Джесси драться. Пип Торренс типажом и былыми ролями уж очень похож на главного антагониста серии — бывшего немецкого шпиона и члена секретной организации «Грааль», известного как Герр Старр. Что же до Джули Энн Эмери, то она, возможно, сыграет Эми — давнюю подругу и одноклассницу Тюлип.

Вдобавок ещё не названные роли в новом сезоне сыграют Малкольм Барретт («Вне времени»), Роналд Гаттман («Родина») и Джастин Прентис («Я — зомби»).

Производство сериала от канала AMC по одноимённой серии комиксов от Vertigo курируют Sony Pictures Television и AMC Studios. Премьера тринадцатисерийного второго сезона состоится этим летом.