«Пикник на обочине» — промо-ролик

В сеть утёк сырой промо-ролик пилота «Пикника на обочине» — экранизации одноимённого культового романа братьев Стругацких. Первоначально эпизод снимали для кабельного канала WGN America, но на видео красуется значок AMC.

Как известно, в конце января руководство WGN America, отсмотрев пилот, официально отказалось от дальнейшей разработки проекта, и он остался без крыши над головой. Однако уже к тому времени студия Sony Pictures TV активно занималась поиском нового пристанища. Возможно, новым местом для сериала как раз и оказался кабельный канал AMC.

Официальных новостей о проекте пока не поступало, а меж тем слитый в сеть ролик может посмотреть кто угодно: