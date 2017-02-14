ЕВА-203: Прямая видеотрансляция

Внимание, внимание!

Примерно в 21:30 по московскому времени начнётся прямая трансляция подкаста «ЕВА: Еженедельные Вопли об Аниме». И не простого, а ежемесячного подкаста с видео (и поднимающими настроение напитками).

Желающие как следует покомментировать трансляцию могут проследовать на YouTube (прямо сейчас там идёт стрим по RE7, но вы не пугайтесь). Ещё очень рекомендуем приготовиться спаивать подкастеров платными тостами по ссылке и/или поддержать нас на «Патреоне»! Ну или можете просто остаться здесь и следить за эфиром прямо на КГ. Плеер мы добавим ближе к началу трансляции.