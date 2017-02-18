Джеки Чан — феномен на многих уровнях. Всю карьеру самостоятельно выполняет трюки, которые привели к множественным травмам и едва не окончились инвалидностью (спуск в торговом центре в «Полицейской истории»: забытая страховка — жёсткое приземление — перелом позвонков) или даже смертью (прыжок со стены замка на дерево в «Доспехах Бога»: недолёт — падение на голову — кусок черепа в мозгу). Его имя используется далёкими от кино людьми как синоним слов «знаток кунг-фу» или «китаец». Наконец, он прославился в Голливуде и по всему миру.

Чан не раз признавался, что американская система кинопроизводства с чётким разделением труда ему чужда, особенно если в титрах «Доспехов Бога 3» ты числишься в 15 ипостасях. Отчасти поэтому Чан предпочитал быть в США заезжим гостем, а не укоренившимся жителем. Критике часто подвергался и американский стиль юмора, который, по его словам, он не понимает.

Актёру и впрямь можно посочувствовать: в крупных западных проектах продюсеры всегда подсовывали ему партнёров, каждый из которых не только по сценарию, но и в жизни может сойти за простофилю. Недавно на российские экраны вышел так и не ставший блокбастером на Западе, но хорошо отработавший в Китае фильм «Отпетые напарники», где Джеки Чану компанию составил Джонни Ноксвилл — предводитель шайки небезызвестных «Чудаков». И в честь этого мы решили вспомнить всех остальных голливудских напарников Джеки Чана.

Доблестный сын своего народа отправляется в Америку на поиски дочери китайского консула. Местные органы правопорядка видят в герое Чана занозу в заднице и решают вонзить ему ещё большую в лице говорливого полицейского.

Когда речь заходит про «Час пик 4», Чан отмахивается, мол, это продюсерам нужен фильм, так что пускай подадут ему нормальный сценарий (он открещивается и от последних двух частей, но говорит, гонорар был что надо). На самом-то деле квадриквел жизненно необходим экранному напарнику Джеки Чана Крису Такеру, нынче снимающемуся реже Дэниела Дэй-Льюиса (четверть его фильмографии — трилогия Бретта Рэтнера). К концу 2000-х комик ударился в религию и увяз в долгах, про что шутил: «В последний раз доверил Уэсли Снайпсу помощь мне с налогами». Чан поначалу невзлюбил молодого Такера за его опоздания и чрезмерную болтливость, однако на чествовании Джеки, которое устроила ему Киноакадемия в 2013 году, он признался, что из всех актёров тот вызвал самый сильный отклик в его сердце.

Доблестный сын своего народа отправляется в Америку на поиски дочери императора… Кхм. Дело осложняется тем, что китаец на Диком Западе считался ещё более диковинным явлением, чем свободный чернокожий. Вдвойне, если китаец становился частью племени индейцев. Сойти за своего герою Джеки Чана помогает новый «отпетый напарник» — меркантильный и самоуверенный на словах грабитель поездов, и в этом есть доля юмора: ковбоя — воплощение мужественности — играет человек с манерой речи мямли-нытика и суицидальными наклонностями (привет, 2007 год).

С определённого ракурса может показаться, что Блэк — близнец Кевина Смита: весельчак, толстячок, бородач, еретик (Смит верующий, но «Догма» и «Красный штат» говорят сами за себя), фанат видеоигр (выступление Блэка на Spike VGA 2009 — классика) с лучшим другом, которого вечно приходится тащить на себе.

Представить такого мастером кунг-фу — позорить благородное боевое искусство, поэтому Блэк стал идеальным выбором для озвучания прожорливой и неуклюжей панды По, которому, как и Блэку, не занимать самоуверенности. В числе тех, кого он раздражал, поначалу была олицетворявшая один из стилей обезьяна, которую озвучивает Чан как наследник традиций.

Первая встреча Джеки Чана и Джета Ли могла стать воистину эпохальной, если бы за ней не стояла классическая история становления смелого душой, но слабого телом юноши в духе «Парня-каратиста». Обе иконы соревнуются в ускоренном обучении мальчика с моложавым лицом Майкла Джей Фокса, который ещё вчера был жертвой хулиганских избиений в подворотне, а сегодня должен решить судьбу царства.

Всю карьеру Ангарано можно описать словом «практически». Практически получил роль крохи Скайуокера в «Призрачной угрозе». Практически заменил Тоби Магуайра в «Человеке-пауке 4», предварительно сыграв его молодую версию в «Фаворите». Практически удостоился главной партии в «последнем» фильме Кевина Смита (про хоккеиста — когда «Наше всё» ещё планировал закончить карьеру на мажорной ноте). Даже удивительно, что в «Запретном царстве» зацепился: роль напарника Джеки Чана (пусть даже и главного героя) на данный момент является вершиной его кинокарьеры.

Ребёнок с самым могучим агентом Голливуда — отцом, которому он стоил карьеры. Решив дать отпрыску собственный проект, Уилл Смит искал не только подходящую историю, но и именитого партнёра, так что для нового мистера Мияги ему потребовался самый статусный азиатский актёр.

Пока герой в исполнении Смита-младшего всю первую часть фильма ноет о переезде и срывается за него на мать (ведь она сама «так рада» была поехать в Китай), Чан играет одну из своих самых нетипичных ролей — изрядно потрёпанного жизнью наставника, которого буквально достало всё происходящее.

Один из популярных способов снять новый фильм — переосмысление старых историй. В данной адаптации романа Жюля Верна Филеас Фогг изображён горе-изобретателем, который бы пропал без своего китайского слуги с импровизированным именем Паспарту (Чан ведь не может играть глупого напарника).

Невозмутимость литературного героя сменилась эмоциональной возбудимостью, сомнениями и паникёрством, которые привносит актёр с внешностью неврастеника с хроническим недосыпом (эти черты особенно помогли ему в «Солдатах неудачи»).

Примечательно также участие Арнольда Шварценеггера (для которого эта роль стала последней перед командировкой в кресло губернатора Калифорнии), с которым Чан спустя 13 лет вновь пересечётся в сиквеле экранизации Гоголя.