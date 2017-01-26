Экранизация культовой советской фантастики пришлась не по нраву WGN America — после контрольного просмотра пилотного эпизода кабельный канал отказался от потенциального сериала по книге братьев Стругацких «Пикник на обочине». Причины решения пока не разглашаются. Студия Sony Pictures TV уже занялась поиском нового пристанища для проекта.

События литературного первоисточника происходят в недалёком будущем. После посещения Земли представителями внеземной цивилизации на нашей планете остались так называемые зоны, полные таинственных и смертельно опасных штуковин. Опытный сталкер Рэд (Мэттью Гуд) — один из тех, кто зарабатывает на жизнь нелегальными вылазками в зону, где добывает на продажу разные инопланетные артефакты.

Помимо Гуда в пилоте снялись Фелиша Террелл (Гута), Уильям Эрл Браун (Стервятник), Майкл Линдэлл (Тендер) и другие.

За адаптацию книги братьев Стругацких «Пикник на обочине» отвечает Джек Паглен («Превосходство»). Пилотный эпизод срежиссировал Алан Тейлор («Игра престолов», «Тор 2: Царство тьмы»). Продюсирует проект Нил Х. Мориц («Форсаж»). Производственный процесс на контроле у Sony Pictures TV И Tribune Studios.