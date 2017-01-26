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Анонсирована Dirt 4

Всего 6 лет потребовалось Codemasters для анонса номерного продолжения своего гоночного симулятора Dirt. Вот что обещают разработчики Dirt 4:

  • Более пятидесяти различных средств передвижения;
  • Пять локаций для гонок: Австралию, Испанию, Мичиган, Швецию и Уэльс;
  • Режим карьеры;
  • Ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания;
  • Реалистичную модель повреждений;
  • Режим Your Stage, в котором игрокам позволят «поколдавать» над имеющимися трассами и добавить в них свои параметры, такие как погодные условия, маршрут и сложность трассы.

Релиз Dirt 4 на PS 4, Xbox One и PC запланирован на 9 июня, так что фанатам гонок не придётся ждать слишком долго. А поскольку в последние месяцы Codemasters то и дело раздавали прошлые части серии бесплатно, ожидание не должно стать таким уж скучным.

 
 
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Кадры из игры DiRT 4
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Видео DiRT 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 24 июля 2011 годаРецензия на игру DiRT 3 11 ноября 2016 годаHumble Bundle раздаёт DiRT 3 13 январяБесплатная Dirt Showdown

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