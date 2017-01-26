Анонсирована Dirt 4

Всего 6 лет потребовалось Codemasters для анонса номерного продолжения своего гоночного симулятора Dirt. Вот что обещают разработчики Dirt 4:

Более пятидесяти различных средств передвижения;

Пять локаций для гонок: Австралию, Испанию, Мичиган, Швецию и Уэльс;

Режим карьеры;

Ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания;

Реалистичную модель повреждений;

Режим Your Stage, в котором игрокам позволят «поколдавать» над имеющимися трассами и добавить в них свои параметры, такие как погодные условия, маршрут и сложность трассы.

Релиз Dirt 4 на PS 4, Xbox One и PC запланирован на 9 июня, так что фанатам гонок не придётся ждать слишком долго. А поскольку в последние месяцы Codemasters то и дело раздавали прошлые части серии бесплатно, ожидание не должно стать таким уж скучным.