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Mobius Final Fantasy — трейлер и дата выхода на PC

Square Enix объявила, что её высокобюджетная мобильная jRPG Mobius Final Fantasy переберётся на PC (в Steam) уже 6 февраля. При этом Mobius Final Fantasy входит в число игр, чья условно-бесплатная сущность практически не мешает получать удовольствие от прохождения. Разве что общаться с ней придётся с перерывами — спасибо системе постепенно восполняемой энергии, уходящей на каждое сражение. Также следует заметить, что Mobius Final Fantasy — игра эпизодическая, так что насладиться всей историей от автора Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII и Final Fantasy X вы сможете далеко не сразу.

Тем не менее, дать Mobius Final Fantasy на PC шанс — не самая плохая затея. Это далеко не идеальная, но всё-таки любопытная jRPG, за которую ещё и не требуют платить. Хотя мы всё равно предпочли бы увидеть на PC порт не столь красивой, но куда более увлекательной Final Fantasy: Brave Exvius.

 
 
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Видео Mobius Final Fantasy (Android, iOS, PC)
 15 июля 2016 годаТрейлер западного релиза игры Mobius Final Fantasy 11 августа 2016 годаНоль кадров в секунду. Выпуск 120: Возвращение пенисного монстра 28 августа 2016 годаНоль кадров в секунду. Выпуск 122: Положи иллюзию!

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