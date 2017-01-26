Square Enix объявила, что её высокобюджетная мобильная jRPG Mobius Final Fantasy переберётся на PC (в Steam) уже 6 февраля. При этом Mobius Final Fantasy входит в число игр, чья условно-бесплатная сущность практически не мешает получать удовольствие от прохождения. Разве что общаться с ней придётся с перерывами — спасибо системе постепенно восполняемой энергии, уходящей на каждое сражение. Также следует заметить, что Mobius Final Fantasy — игра эпизодическая, так что насладиться всей историей от автора Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII и Final Fantasy X вы сможете далеко не сразу.

Тем не менее, дать Mobius Final Fantasy на PC шанс — не самая плохая затея. Это далеко не идеальная, но всё-таки любопытная jRPG, за которую ещё и не требуют платить. Хотя мы всё равно предпочли бы увидеть на PC порт не столь красивой, но куда более увлекательной Final Fantasy: Brave Exvius.