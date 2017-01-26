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Tales of Berseria — интервью и трейлер

Уже даже не дни, а часы остаются до выхода Tales of Berseria. Нашу рецензию мы опубликуем ближе к релизу, но у нас таки есть чем развлечь фанатов Tales of прямо сейчас — интервью, посвящённое игре! Только вот взято оно было давным-давно, да и информативностью не отличается (беседы через переводчика всё же серьёзно замедляют общение), но это ещё не значит, что ему не стоит уделить несколько минут вашего времени.

КГ: Редкая серия может похвастаться тем, что она просуществовала 25 лет. Как вы сохраняете популярность и свежесть Tales of все эти годы?

Продюсер Ясухиро Фукая: Каждую часть серии мы создаём с нуля: и мир, и персонажей, и систему боя. За счёт этого мы привлекаем и новых игроков, которые не знакомы с прошлыми играми серии, и искушённых фанатов, которые следят за ней уже не один год.

КГ: Но при этом Berseria всё равно проходит в той же вселенной, что и предыдущая часть, просто на сотни лет раньше?

ЯФ: Да, есть исключения. Но в основе серии всё равно лежит постоянное создание мира и персонажей с нуля.

КГ: Вся команда Вельвет противостоит организации экзорцистов, однако у неё есть собственный экзорцист?

ЯФ: Да, группа у Вельвет подобралась очень занятная. Сама Вельвет полудемон, есть в команде и бывший человек, ставший демоном, и пара духов. И есть девушка-экзорцист, которая по ряду причин разочаровалась в своей организации и переметнулась на сторону Вельвет.

КГ: У Tales of Berseria завязка изрядно напоминает «Берсерка» Кентаро Миуры. В обоих мрачный протагонист, потерявший руку, пытается отомстить человеку, принёсшему огромное количество людей в жертву, дабы создать свой идеальный мир. Это намеренные отсылки — или так получилось случайно?

ЯФ (усмехнувшись): Нет, это не имеет отношения к марке «Берсерк», это имеет отношение к понятию. В японском языке берсерками называют воинов, обладающих невероятной силой. И Вельвет стала берсерком благодаря демонической энергии, которую она получила. Оттуда и Berseria в названии.

КГ: Опенинг Tales of Zestiria дошёл до западного игрока без вокала. Следует ли ожидать, что такая участь постигнет и Burn из опенинга Tales of Berseria?

ЯФ: В этот раз такого точно не будет.

КГ: Вам понравилась двухсерийная реклама Tales of Berseria от студии ufotable?

ЯФ: Мне очень нравится тот факт, что хотя Zestiria и Berseria не связаны сюжетно, в аниме-версии Zestiria вы можете увидеть некоторых персонажей нашей игры и составить представление об их характерах, что поможет вам наслаждаться Tales of Berseria.

КГ: Насколько Bandai Namco контролировала производство анимационной адаптации Tales of Zestiria?

ЯФ: Bandai Namco контролировала весь процесс создания адаптации, начиная от сценария и заканчивая анимацией.

КГ: Просто одной из особенностей оригинальной Tales of Zestiria было то, что Алиша, изначально казавшаяся главной героиней, в итоге ею не была. В аниме же вышло иначе.

ЯФ (посмеявшись): Боюсь, решения относительно аниме-сериала в мою юрисдикцию не входят, так что тут я рассказать ничего не смогу.

КГ: И последний вопрос. Раньше игры серии даже за пределами Японии появлялись не всегда, а теперь они получают не только английские, но и русские версии. Что изменилось?

ЯФ: Да, мы всегда ориентировались преимущественно на японский рынок. В этом плане Tales of Berseria является новой вехой для серии, так как она одновременно выходит не только на разных языках, но и на разных платформах. Мы знаем, что RPG популярны на Западе, в том числе и на PC, поэтому решили расширить таким образом аудиторию франчайза (прим. «КГ»: мы честно пытались спросить, не повлиял ли на политику Bandai Namco успех Dark Souls, но нам ответили, что эти игры не стоит сравнивать).

Релизный трейлер:

 
 
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 19 декабря 2015 годаТизер «голодного» анонса от Bandai Namco и трейлер Tales of Berseria 22 декабря 2015 годаTales of Berseria выйдет на Западе и на РС 10 январяTales of Berseria на PC — дата выхода, защита и системные требования

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