Ещё не наступил апрель, а мы уже подводим киношные итоги 2016 года! Фильмов в ушедшем году вышло немало, есть чем заполнить наши многочисленные номинации.

Алгоритм следующий: мы собираем расширенный список номинантов по указанным категориям, а вы, дорогие читатели, дополняете его своими предложениями – коллективный разум Всеяредакции имеет привычку пропускать и забывать достойные фильмы.

Голосовать можно за картины, вышедшие в российский прокат с 1 января по 31 декабря 2016 года, а также за те ленты, которые появились в прошлом году, но пролетели мимо наших кинотеатров. То есть нельзя выбирать «Ла-Ла Лэнд», но можно – «Выжившего». Кроме того, большая просьба добавлять номинантов строго в таком же виде, что и в нашем списке.

Мы, в свою очередь, дополнительно поместим в чудо-голосование тех номинантов, которые наберут не менее трёх голосов от наших читателей.

Итак, список фильмов для итогов 2016 года ждёт ваших дополнений.

1. Кино года

«Люди Икс: Апокалипсис»

«Любой ценой»

«Зверополис»

«Крид: Наследие Рокки»

«По соображениям совести»

«Славные парни»

«Стартрек: Бесконечность»

«Хардкор»

«Доктор Стрэндж»

«Первый Мститель: Противостояние»

«Прибытие»

«Служанка»

«Каждому своё»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Дэдпул»

«Варкрафт»

«Выживший»

«Омерзительная восьмёрка»

2. Говно года

«Землетрясение»

«Отряд самоубийц»

«Охотники за привидениями»

«Голоса большой страны»

«Проклятые. Противостояние»

«Диггеры»

«Лес призраков»

«Маршрут построен»

«Ночные стражи»

«Гордость и предубеждение и зомби»

«Большой и добрый великан»

3. Сюрприз года

«Любой ценой»

«Прибытие»

«Кловерфилд, 10»

«Крид: Наследие Рокки»

«По соображениям совести»

«Служанка»

«28 панфиловцев»

«Моана»

«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

«Славные парни»

«Варкрафт»

«Одиссея»

«Любовь и дружба»

«Вторая жизнь Уве»

«Каждому своё»

«Фантастические твари и где они обитают»

4. Нас наебали

«Пассажиры»

«Великолепная семёрка»

«Джейсон Борн»

«Отряд самоубийц»

«День независимости: Возрождение»

«Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

«Бен Гур»

«Йоганутые»

«Боги Египта»

«Черепашки-ниндзя 2»

«Стартрек: Бесконечность»

«Дэдпул»

«Большой и добрый великан»

5. Милашка года

Дженнифер Лоуренс («Пассажиры», «Джой»)

Морена Баккарин («Дэдпул»)

Мэри-Элизабет Уинстед («Кловерфилд, 10»)

Блэйк Лайвли («Отмель»)

Фелисити Джонс («Инферно», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»)

Хэйли Беннет («Хардкор», «Великолепная семёрка»)

Марго Робби («Отряд самоубийц»)

Энгаури Райс («Славные парни»)

Дженнифер Гудвин («Зверополис»)

Кэйт Бекинсейл («Любовь и дружба»)

София Бутелла («Стартрек: Бесконечность»)

Элисон Судол («Фантастические твари и где они обитают»)

Кин Мин-хи («Служанка»)

6. Герой года

Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч, «Доктор Стрэндж»)

Дэдпул (Райан Рейнольдс, «Дэдпул»)

Десмонд Досс (Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести»)

Хью Гласс (Леонардо Дикаприо, «Выживший»)

Маркус Хэмильтон (Джефф Бриджес, «Любой ценой»)

Тони Старк (Роберт Дауни мл., «Первый Мститель: Противостояние»)

Ртуть (Эван Питерс, «Люди Икс: Апокалипсис»)

Андуин Лотар (Трэвис Фиммел, «Варкрафт»)

Джейсон Хили (Рассел Кроу, «Славные парни»)

Джеймс Кирк (Крис Пайн, «Стартрек: Бесконечность»)

Ньют Саламандер (Эдди Редмайн, «Фантастические твари и где они обитают»)

Леди Хидеко, (Кин Мин-хи, «Служанка»)

Уве Линдал (Рольф Лассгорд, «Вторая жизнь Уве»)

7. Злодей года

Эн Сабах Нур (Оскар Айзек, «Люди Икс: Апокалипсис»)

Джон Фицжеральд (Том Харди, «Выживший»)

Майор Маркус Уоррен (Сэмуэль Л. Джексон, «Омерзительная восьмёрка»)

Акула («Отмель»)

Магнито (Майкл Фассбендер, «Люди Икс: Апокалипсис»)

Эстель (Хайли Беннет, «Хардкор»)

Акан (Данила Козловский, «Хардкор»)

Дарт Вейдер («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»)

Гриндевальд (Колин Фаррелл / Джонни Депп, «Фантастические твари и где они обитают»)

Дядя Козуки (Чо Джин-ун, «Служанка»)

8. Лучший экшен-момент

Битва на орбите («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»)

Ртуть спасает детей («Люди Икс: Апокалипсис»)

Битва в аэропорту («Первый Мститель: Противостояние»)

Бэтмен спасает Марту («Бэтмен против Супермена»)

Заворачивающийся Нью-Йорк («Доктор Стрэндж»)

Финальная битва в космосе («Стартрек: Бесконечность»)

Дарт Вейдер против повстанцев («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»)

Погоня на шоссе («Хардкор»)

Финальная битва на крыше («Хардкор»)

Финальная суета вокруг плёнки («Славные парни»)

Погоня («Любой ценой»)

Сражение с сёстрами-призраками («Кубо. Легенда о самурае»)

9. Лучший сиквел

«Люди Икс: Апокалипсис»

«Первый мститель: Противостояние»

«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

«Крид: Наследие Рокки»

«День выборов 2»

«Стартрек: Бесконечность»

«Заклятие 2»

«Черепашки ниндзя 2»

10. Лучшая комедия

«Дэдпул»

«Братья из Гримсби»

«Да здравствует Цезарь!»

«Свадебный угар»

«Славные парни»

«Поп-звезда»

«Проклятые. Противостояние»

«Моана»

«Зверополис»

«День выборов 2»

«Любовь и дружба»

«Каждому своё»

11. Лучший боевик

«Хардкор»

«Омерзительная восьмёрка»

«Глубоководный горизонт»

«Расплата»

«Джейсон Борн»

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази»



12. Лучший саундтрэк

«Бэтмен против Супермена»

«Люди Икс: Апокалипсис»

«Ночные стражи»

«Белоснежка и охотник 2»

«Славные парни»

«Любовь и дружба»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Моана»

«Каждому своё»

13. Лучшая фантастика

«Прибытие»

«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

«Стартрек: Бесконечность»

14. Лучшая анимация

«Моана»

«Зверополис»

«Аисты»

«Кубо. Легенда о самурае»

«В поисках Дори»

«Королевское Копьё: Последняя фантазия XV»

«Полный расколбас»

«Смешарики: Легенда о Золотом Драконе»

«Кунг фу Панда 3»

15. Лучший триллер/хоррор

«Отмель»

«Кловерфилд, 10»

«Не дыши»



16. Лучшая экранизация

«Люди Икс: Апокалипсис»

«Первый мститель: Противостояние»

«Дэдпул»

«Варкрафт»

«Любовь и дружба»

«Вторая жизнь Уве»

«Служанка»

«Прибытие»

«Выживший»

17. Лучшая драма

«По соображениям совести»

«Любой ценой»

«Выживший»

«Крид: Наследие Рокки»

«Прибытие»

«Служанка»

«Одиссея»

«Вторая жизнь Уве»



18. Задолбало года

«В поисках Дори»

«Землетрясение»

«Алиса в Зазеркалье»

19. Лучшая режиссура

Дэвид Маккензи («Любой ценой»)

Мэл Гибсон («По соображениям совести»)

Брайан Куглер («Крид: Наследие Рокки»)

Пак Чхан-ук («Служанка»)

Шэйн Блэк («Славные парни»)

Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»)

Ричард Линклейтер («Каждому своё»)

Уит Стиллман («Любовь и дружба»)

Дени Вильнёв («Прибытие»)



20. Лучший российский фильм

«Петербург. Только по любви»

«Хардкор»

«Тряпичный союз»

«Экипаж»

«28 панфиловцев»

«Дуэлянт»

«День выборов 2»

«Смешарики: Легенда о Золотом Драконе»

