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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Дэн Хармон рассказал, почему у третьего сезона «Рика и Морти» нет даты выхода

Дата выхода третьего сезона «Рика и Морти» до сих пор не назначена, и теперь мы знаем, кого в этом винить. Соавтор анимационного сериала Дэн Хармон, посетивший кинофестиваль независимого кино Sundance, в беседе с прессой раскрыл причину отсутствия долгожданных новостей:

Мне очень жаль, однако даты выхода у третьего сезона «Рика и Морти» пока нет. Это не значит, что я в курсе, но не имею права на разглашение. Всё, что я могу сказать: релиз нового сезона задерживается из-за нас, из-за меня. Джастин Ройланд, будь он здесь, согласился бы со мной. Мы облажались и сами не сообразим, как это произошло. На написание сценария уходит всё больше и больше времени, и я не понимаю, почему.

Хармон, впрочем, тут же признался, что основная причина — творческие разногласия:

Мы постоянно спорим. Вот во время работы над вторым сезоном у нас никаких ссор не было. Видимо, поэтому подготовка третьего сезона занимает так много времени. Всё эти перепалки! Поэтому да, пора прекращать спорить.

Воистину благоразумное заключение, господин Хармон. Сохраняйте конструктивный подход и, глядишь, зрители дождутся-таки выхода продолжения.

Стартовавший в 2013 году фантастический комедийный мультсериал о межпространственных приключениях гениального учёного Рика Санчеза и его внука Морти быстро завоевал любовь зрителей и критиков. Первоначально его возвращение планировалось в 2016-м, позднее его передвинули на этот год, но без конкретной даты. Однако после заявления Хармона приходится только гадать, когда выйдет третий сезон «Рика и Морти». Остаётся слабая надежда на здравомыслие создателей, которые перестанут воевать друг с другом и продолжат совместную работу.

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Рик и Морти
 6 марта 2016 года«Рик и Морти» могут вернуться в декабре 19 октября 2016 годаДэн Хармон продюсирует комедию про киберспорт для YouTube 27 декабря 2016 года«Рик и Морти» — превью третьего сезона 24 январяAdult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека»

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