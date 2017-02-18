Сборы фильмов в США за пятницу, 17 февраля

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Лего Фильм: Бэтмен
The Lego Batman Movie$ 7,6−47,9%4088$ 72,1
- 2На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker$ 6,8−68,3%3714$ 75,5
- 3Великая стена
The Great Wall$ 5,93326$ 5,9
- 4Джон Уик 2
John Wick: Chapter Two$ 4,2−62,0%3113$ 46,4
- 5Битва преподов
Fist Fight$ 3,83185$ 3,8
- 6Сплит
Split$ 1,9−29,0%2445$ 118,5
- 7Скрытые фигуры
Hidden Figures$ 1,8−14,9%2217$ 137,3
- 8Лекарство от здоровья
A Cure for Wellness$ 1,52704$ 1,5
- 9Собачья жизнь
A Dog's Purpose$ 1,4−19,7%2400$ 46,5
- 10Ла-Ла Ленд
La La Land$ 1,2−12,6%1587$ 130,2