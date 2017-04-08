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Microsoft раскрыла характеристики Project Scorpio

На днях произошло очень интересное и несколько необычное событие. Microsoft раскрыли характеристики Project Scorpio — прокачанной версии Xbox One, выходящей в конце этого года. Но сделали они это не путём рассылки привычного пресс-релиза или проведения специальной конференции. Вместо этого в гости к Microsoft привезли журналистов из Digital Foundry, специализирующихся на вопросах железа и игровых технологий, и попытались доходчиво объяснить последним, почему в действительности Project Scorpio будет даже круче, чем обещают второпях перечисленные характеристики.

Итогом стал очень длинный и познавательный материал, который будет любопытен всем изучавшим английский железячникам. Мы же попробуем извлечь оттуда самую интересную информацию.

Например, работники Microsoft поведали о том, как сильно помог при создании Project Scorpio сам «промежуточный» статус системы. В то время как при смене поколений платформодержателям приходится орудовать примерными предположениями о том, какую начинку они хотят видеть у себя в консолях, Project Scorpio с самого начала проектировался под конкретную цель: быть в состоянии запускать в нативном 4K-разрешении (и с текстурами соответствующего разрешения) игры, уже появившиеся на Xbox One, при этом выдавая как минимум такое же количество кадров в секунду. Разработчики проанализировали код всех крупных проектов, выпущенных на оригинальной системе, и оптимизировали железо под них. Результатом стали специальные CPU и GPU, значительный прирост в количестве и скорости оперативной памяти и жёсткий диск с увеличенной в полтора раза пропускной способностью.

Microsoft раскрыла характеристики Project Scorpio

Это не значит, конечно, что все игры в библиотеке Xbox One неожиданно начнут работать в 4K и выдавать 60fps — тут, как и в случае с PS4 Pro, не обойтись без патчей со стороны разработчиков. Однако Digital Foundry докладывают, что создатели Project Scorpio прошлись по всей библиотеке Xbox One и Xbox 360 (той её части, что поддерживается обратной совместимостью) и проследили, чтобы каждая игра работала на Project Scorpio как можно лучше. Предполагается, что дополнительные мощности приведут к усовершенствованию сглаживания, уменьшат или вовсе устранят просадки fps, уберут разрывы экрана, ускорят загрузку и помогут играм с динамичным разрешением держать самое высокое разрешение, какое им доступно.

Ещё Digital Foundry выяснили, что Microsoft успели встроить DirectX12 в командный процессор GPU своих приставок, что уже сейчас позволяет разработчикам сильно оптимизировать работу с CPU. Прокачали они и объёмный звук своих систем, научив его распознавать не только направление, но и высоту. Впрочем, в обоих случаях это касается как Scorpio, но и уже существующих консолей, так что вернёмся к характеристикам Project Scorpio.

Project Scorpio будет поддерживать 4K-видео с дисков Blu-ray, а также запись роликов в 4K. Среди интересных новых функций была названа возможность делать скриншоты постфактум — т.е. покадрово отматывать время записи назад, чтобы без напрягов поймать идеальный момент. К телевизору система будет подключаться через HDMI 2.0 (HDMI 2.1 Microsoft, к сожалению, не дождались). А входа для Kinect в системе не нашлось — желающим придётся покупать 40-долларовый адаптер, словно владельцам Xbox One S. Ну и, наконец, остужать всю эту мощь будет заточенное специально под Project Scorpio водяное охлаждение.

Такая вот занятная система. Цена её всё ещё остаётся под вопросом, равно как и финальный дизайн коробки. Зато мы знаем цифры характеристик Project Scorpio и можем сравнить их как с Xbox One, так и с PS4 Pro:

Microsoft раскрыла характеристики Project Scorpio
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