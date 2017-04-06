Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 220: Гипервентиляция

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Содержание
|00:02:30 —
|Как прошло 1 апреля
|00:05:11 —
|Слухи о новых фильмах во вселенной «Звёздных войн»
|00:14:04 —
|«Лара Крофт» — кадры и описание сюжета
|00:15:56 —
|Пол Гринграсс снимет продолжение «Неприкасаемых»
|00:18:12 —
|Виртуальные развлечения в IMAX
|00:22:43 —
|Трейлеры: «Человек-паук: Возвращение домой», «Валериан и город тысячи планет», «Оно»
|00:31:03 —
|Аарон Соркин выбирает между DC и Marvel
|00:33:22 —
|Трёхчасовая «Лига справедливости»
|00:34:50 —
|«Форсаж 8» v «Время первых»
|00:39:56 —
|Джосс Уидон спасает DC
|00:45:45 —
|«Машина войны» — трейлер фильма от Netflix с Брэдом Питтом
|00:47:03 —
|Сильвестр Сталлоне покидает «Неудержимых»
|00:48:03 —
|Warner Bros. всё ещё ищет постановщика для «Акиры»
|00:51:05 —
|SarikWatch: китайская премьера «Защитников», пресс-конференция в Мексике
|00:56:48 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:16:10 —
|«Призрак в доспехах» (обсуждение со спойлерами)
|01:27:57 —
|Евгений о «Судье» и «Тряпичном союзе»
|01:30:04 —
|Обращение от спонсора
|01:38:13 —
|Благодарим наших спонсоров
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