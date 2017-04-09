Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Проповедник» — тизер — дорожное приключение Джесси Кастера никому не даст заскучать.
- «Защитники» Marvel — дата выхода и тизер — вирусный ролик от Netflix намекнул на премьеру в августе.
- Marvel и Freeform экранизируют «Новых воинов»: в главной роли — Девушка-белка — телеэфир продолжают наводнять подростки-супергерои.
- Съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году — Чарли Кокс сообщил, что скоро вернётся на съёмочную площадку в образе Дьявола Адской кухни.
- «Лемони Сникет: 33 несчастья» получил от Netflix третий сезон — потоковый сервис дал добро на экранизацию всех тринадцати романов Дэниела Хэндлера.
- FXX закрыл сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне — рейтинговые результаты сериала не дотягивают до нормы, достаточной для продления.
- Брендан Фрэйзер сыграет в шпионском триллере «Кондор» — актёру досталась роль неоднозначного, но крайне важного для повествования персонажа.
- Первый совместный роман Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы» превратят в сериал — мистический триллер ещё не поступил в продажу, но уже подпал под экранизацию.
- Рэйн Уилсон пополнил команду «Звёздного пути: Дискавери» — актёр сыграет межгалактического преступника Гарри Мадда.
- Джанет Мактир появится во втором сезоне «Джессики Джонс» — роль, которая досталась актрисе, пока не раскрывается.