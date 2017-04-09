Новости кино — лучшее за неделю

- Второй трейлер фильма «Мумия» — все любят Тома Круза, даже египетские мумии.
- Сценарий нового «Хищника» не подошёл Арнольду Шварценеггеру — Датч не одобряет скромные роли.
- Арнольд Шварценеггер — Терминатор навсегда — старый, бесполезный, но очень настойчивый Терминатор.
- Сборы «Призрака в доспехах»: неудачный старт в американском прокате — зрители не заметили призрака и ему достались призрачные сборы.
- «Чужой: Завет» — постеры — женщина с ружьём против чудовища.
- Осмысленные реплики Арнольда Шварценеггера, Кристофера Нолана и Студийного Хрена — высказывания полные глубокого (и не очень) смысла.
- Эрик Рот стал сценаристом «Дюны» режиссёра Дени Вильнёва — спайс привлёк много талантливых людей.
- «Легенда Конана» кончилась, не успев начаться — почему именно с воза сбросили старика Конана.
- Режиссёр Майкл Бэй сообщил о четырнадцати сюжетах для «Трансформеров» — четырнадцать сюжетом, один точно должен быть хорошим.
- Режиссёр Ридли Скотт поставит Битву за Британию — великий режиссёр про великую войну. Опять.