Эрик Рот стал сценаристом «Дюны» режиссёра Дени Вильнёва

Сценарист Эрик Рот («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») адаптирует первоисточник для новой экранизации серии романов Фрэнка Герберта «Дюна». Ранее мистер Рот не занимался научно-фантастическими лентами.

Режиссирует кино Дени Вильнёв («Прибытие») — человек осуществляет свою детскую мечту и не может облажаться.

Сюжет первоисточника развивается в отдалённом будущем, «Дюна» Фрэнка Герберта рассказывает историю Пола Атрейдеса, чья семья получает контроль над планетой Арракис. Другие аристократические семьи тоже хотят стать главными по Арракису — единственной планете во вселенной, где есть необходимый ресурс спайс. После того как семью Пола предают и свергают, повествование исследует темы политики, религии и отношений человека с природой. Ну а Пол пытается организовать восстание и скинуть предателей и свергателей.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою интерпретацию книги с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Кино сильно недобрало в прокате, но получило статус культового. Романы Герберта также были адаптированы каналом Syfy.

У Вильнёва в этом году выходит «Бегущий по лезвию 2049».