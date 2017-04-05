Кабельный канал USA продлил драму об инопланетном вторжении «Колония» — третий сезон будет состоять из тринадцати эпизодов и выйдет на телеэкраны в следующем году. Правда, для удешевления производства сериал ссылают в Ванкувер. Переезд, по всей видимости, обоснуют сюжетно, так что Город Ангелов сможет перевести дух.

Во второй телеглаве злобные инопланетные захватчики по-прежнему держат под контролем Лос-Анджелес. Супруги Уилл (Джош Холлоуэй) и Кэти (Сара Уэйн Кэллис) Боуман вынуждены покинуть свой дом и прибегнуть к отчаянным мерам для сохранения семьи.

Второй сезон продемонстрировал лучший рейтинговый результат среди всех четверговых сериалов на кабеле — в среднем 0,26 в ключевой демографической категории «18–49» и общая аудитория в 814 тысяч зрителей. Канал искренне вверит, что их детище продолжает набирать обороты и поднимает жизненно важные темы, как то человечность, выживание и семейные ценности. По крайней мере, такова официальная версия, озвученная президентом NBCUniversal Cable Entertainment Крисом Маккамбером.

В третьем сезоне «Колонии» к своим ролям вернутся Джош Холлоуэй, Сара Уэйн Кэллис, Тори Киттлз, Питер Джейкобсон, Аманда Ригети, Джейкоб Бастер, Изабелла Кроветти-Крамп, Эдриан Пасдар, Алекс Нюстадтер и Тони Плана.

Создателями и исполнительными продюсерами проекта выступают Карлтон Кьюз («Штамм») и Райан Кондал. Производством занимаются Legendary TV совместно с Universal Cable Prods.