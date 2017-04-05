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КИНО
 
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Майкл Бэй сообщил о четырнадцати сюжетах для Трансформеров

Режиссёр Майкл Бэй, который в очередной раз подтвердил, что «Трансформеры: Последний рыцарь» будут его последним фильмом франчайза, также рассказал о четырнадцати готовых сюжетах на будущее. Это, конечно, не значит, что нас ждёт ещё четырнадцать фильмов. Хотя кого мы обманываем? Столько их и будет, а потом ещё четырнадцать.

Известно, что после «Последнего рыцаря» Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае») снимет «Бамблби» — сольное кино про жёлтое Chevrolet Camaro.

«Трансформеры: Последний рыцарь» сотрясут основы мифологии франчайза и дадут новое звучание слову «герой». Человечество и трансформеры увлечены взаимным уничтожением, Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего общего будущего скрыт в тайнах прошлого — секретной истории трансформеров на Земле. Задача по спасению мира ложится на странную группу персонажей: Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, Английского Лорда (Энтони Хопкинс) и Оксфордского Профессора (Лора Хэддок). В жизни каждого человека наступает момент, когда приходит время определить свою судьбу. В сюжете «Трансформеров» гонимые станут героями. Герои превратятся в злодеев. Только один мир выживет: их или наш.

Кино выходит в России 22 июня.

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Трансформеры: Последний рыцарь
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