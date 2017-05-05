Injustice 2 — представление тройки DLC-персонажей

Обычное дело: игра ещё не вышла, а авторы уже трудятся над DLC. М-да.

Впрочем, если забыть о жалобах, то смысл в заблаговременном представлении DLC-героев есть, и немалый: покупать котов и кошечек в мешке далеко не всем захочется, тем более что цена у сезонного пропуска Injustice 2 кусачая — аж 40 долларов за девять персонажей.

Ну, сегодня мы узнали, что тремя из них станут Саб-Зиро, Красный Колпак и Старфайр (она всегда была такой явной негритянкой?..). От остальных шести видны лишь силуэты, среди которых незамедлительно опознали Чёрную Манту (противника Аквамэна) и Райдена.