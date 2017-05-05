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Injustice 2 — представление тройки DLC-персонажей

Обычное дело: игра ещё не вышла, а авторы уже трудятся над DLC. М-да.

Впрочем, если забыть о жалобах, то смысл в заблаговременном представлении DLC-героев есть, и немалый: покупать котов и кошечек в мешке далеко не всем захочется, тем более что цена у сезонного пропуска Injustice 2 кусачая — аж 40 долларов за девять персонажей.

Ну, сегодня мы узнали, что тремя из них станут Саб-Зиро, Красный Колпак и Старфайр (она всегда была такой явной негритянкой?..). От остальных шести видны лишь силуэты, среди которых незамедлительно опознали Чёрную Манту (противника Аквамэна) и Райдена.

 
 
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Видео Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)
 7 январяInjustice 2 — дата выхода 18 январяInjustice 2 — 9 персонажей за 40 долларов
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