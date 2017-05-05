Hulu заказал сериал о покорении Марса от создателя «Карточного домика»

Бо Уиллимон («Карточный домик») променял правительственные структуры Вашингтона на бескрайние просторы космоса. Потоковый сервис Hulu доверил ему создание научно-фантастического сериала «Первые» о первой в истории человечества миссии на Марс.

Драма, действие которой развернётся в ближайшем будущем, расскажет о нелёгком пути к межпланетной колонизации. Это история о человеческом духе и неукротимой потребности достичь недостижимого, о людях, отдающих себя без остатка ради величайшего прорыва в истории человечества, а также о цене этой мечты и жертвах, на которые приходится идти.

Уиллимон напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Джорданом Тапписом. Производственным процессом займётся Westward Production при поддержке Hulu, Channel 4 и IMG. Премьера сериала запланирована на 2018 год.