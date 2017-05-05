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Первый кадр из фильма «Апостол»

Важность первого кадра из фильма «Апостол» заключается в том, что кино режиссирует Гарет Эванс — постановщик «Рейда» и «Рейда 2».

На дворе 1905 год. Томас Ричардсон отправляется на изолированный остров, чтобы спасти свою сестру, похищенную адептами загадочной религиозной секты, которые требуют выкуп за её безопасное возвращение.

В сжатые сроки Томас заставит культистов проклясть тот день, когда они решили связаться с его семьей.

Главные роли исполняют Дэн Стивенс, Майкл Шин, Марк Льюис Джонс и Люси Бойнтон.

Кадры из фильма «Апостол»
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