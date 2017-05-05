 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Конкурс по фильму «Стражи галактики 2» Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Сериалом по «Вампирским хроникам» Энн Райс занялись Paramount TV и Anonymous Content ZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый «Спектрум»!
3
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Стражи галактики. Часть 2» — рейтинг и оценки критиков

Со вчерашнего дня в прокате новый Marvel – и никаких сюрпризов с оценками и реакцией публики. «Стражи галактики 2» красуются с рейтингом 83% и по общему мнению не хуже оригинального фильма.

В целом мнение единое: фантастическая комедия про галактических придурков уже не настолько удивляет как первая часть три года назад, но удачно использует те же самые приёмы. При этом, как обычно бывает с сиквелами, персонажей удаётся раскрыть чуть глубже, а экшен с юмором ещё более изобретательны.

Оценки критиков фильма «Стражи галактики 2» и других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже:

Также это хороший повод вспомнить все полтора десятка лент MCU:

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Стражи галактики 2»
 
Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов
 
Джосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл»

Тоже интересно

 
Лучшие фильмы 2014 года
 
Второй международный трейлер фильма «Варкрафт»
 
Тёмная башня и Рог Эльда
 
Сериалы Трейлер сериала «Легенды будущего»
 
Том Холланд стал новым Человеком-пауком
 
Промо-ролик фильма «Полное превращение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика