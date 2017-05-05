«Стражи галактики. Часть 2» — рейтинг и оценки критиков

Со вчерашнего дня в прокате новый Marvel – и никаких сюрпризов с оценками и реакцией публики. «Стражи галактики 2» красуются с рейтингом 83% и по общему мнению не хуже оригинального фильма.

В целом мнение единое: фантастическая комедия про галактических придурков уже не настолько удивляет как первая часть три года назад, но удачно использует те же самые приёмы. При этом, как обычно бывает с сиквелами, персонажей удаётся раскрыть чуть глубже, а экшен с юмором ещё более изобретательны.

Оценки критиков фильма «Стражи галактики 2» и других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже:

Также это хороший повод вспомнить все полтора десятка лент MCU: