Первые оценки Injustice 2 и The Surge

Сегодня на полки магазинов упали сразу два многообещающих релиза. Один – Injustice 2, продолжение классного файтинга от авторов Mortal Kombat, посвящённого вселенной DC-комиксов. Другой – The Surge, футуристический клон Dark Souls от среднего пошиба студии Deck13 Interactive, уже набившей руку в клонировании творений FromSoftware за время работы над Lords of the Fallen.

И за релизами неизбежно последовали первые западные рецензии, оценками которых мы и хотим с вами поделиться.

Injustice 2:

Также игру хвалят Eurogamer, Angry Centaur Gaming, IGN и Destructoid, но оценок в баллах там нет.

Тем временем The Surge предсказуемо получает не столь тёплый приём. Впрочем, для продукции Deck13 Interactive средний балл в районе 7 из 10 - достойный результат.