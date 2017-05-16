Анонс аниме «Денежное поле»

В следующем году экранизация ждёт бейсбольную мангу с экономическим уклоном «Денежное поле» (Gurazeni).

Сюжет расскажет про бейсбольный клуб «Токийские пауки», где игроки получают зарплаты в зависимости от результатов, которые они показывают на поле. Главный герой Нацуноске Бонде — реливер-левша с необычным броском, в свои двадцать шесть лет зарабатывающий 18 миллионов иен за сезон. Однако и этого ему мало, ведь рядом есть игроки, получающие ещё больше. Эта мысль не даёт Нацуноске покоя и заставляет стремиться к новым вершинам, доказывая всем вокруг, что он достоин большего.