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Первоисточники: www.ign.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского

Порой мечты сбываются, и мольбы поклонников бывают услышаны. Да, этот день настал — потоковый сервис Netflix берётся за англоязычную экранизацию культовой книжной серии Анджея Сапковского «Ведьмак».

Впрочем, дело тут не столько в любви к фанатам серии, сколько в её безусловной популярности. После выхода в 2007 году быстро завоевавшей бешеный успех одноимённой компьютерной игры от CD Projekt RED интерес к и без того известным романам вспыхнул с новой силой. Восьмитомная фэнтези-сага повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Сапковский, выступающий креативным консультантом сериала, умудрился прокомментировать знаменательное событие без обычной язвительности — видимо, и впрямь доволен перспективами:

Я невероятно рад, что Netflix берётся за адаптацию моих историй, оставаясь верным первоисточнику, работе над которым я посвятил более трёх десятков лет.

В 2001 году «Ведьмак» Анджея Сапковского успел пережить откровенно спорную экранизацию. По сборникам рассказов «Последнее желание» и «Меч предназначения» Марек Бродский снял мини-сериал, премьеру которого предварил выход одноимённой сокращённой версии — полуторачасового телефильма «Ведьмак». Геральта из Ривии сыграл известный польский актёр Михал Жебровский («Огнём и мечом»).

Томаш Багиньский, снявший все открывающие видеоролики к трилогии игр «Ведьмак», обязался режиссировать как минимум по одному эпизоду в каждом сезоне и числится исполнительным продюсером проекта наряду с Яреком Савко, а также Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном — коллегами по «Пространству». Помогать Netflix в производстве будет известная польская студия Platige Image.

Остаётся надеяться, что авторы адаптации сумеют воздержаться от упрощений и сохранят дух книжной серии с её неповторимыми чертами, стилистикой и атмосферой. Исполнительные продюсеры Багиньский и Савко успели поделиться своими мыслями в отношении первоисточника:

В этих книгах есть моральная и интеллектуальная глубина, которая намного шире их жанровой принадлежности. Это история о современных реалиях и современных вызовах, упакованная в фэнтези-обёртку. Это история о нас — о чудовищах и героях, живущих в сердце каждого.

В ближайшее время начнётся поиск режиссёров и формирование актёрского ансамбля многосерийной экранизации.

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