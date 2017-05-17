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Ubisoft походя анонсировало Far Cry 5 и The Crew 2

Интересными новостями делится Ubisoft.

Начнём с самого важного: до конца этого финансового года (то есть до конца марта 2018-го) издательство планирует выпустить четыре крупных проекта: South Park: The Fractured but Whole, новую часть Assassin’s Creed, Far Cry 5 и The Crew 2. А значит все эти четыре игры, три из которых до сих пор даже внятного анонса не удостоились, наверняка покажут на грядущей E3.

Собственно, стали известны дата и время проведения конференции Ubisoft на E3 2017: 12 июня, 23:00 по Москве.

Третье. Выяснилось, что в прошлом году издательство получило 46% прибыли с продаж на PS4, 30% с Xbox One и лишь 17% пришлось на PC-рынок. Остаток принесли мобильный сектор и устаревшие платформы.

Четвёртое. Игра по «Аватару» появится на свет не раньше 2020-го. Видать, медитативная скорость производства — неотъемлемая часть франчайза.

Пятое. На следующий финансовый год у издателя тоже запланированы четыре крупных игры, одна из которых будет новым проектом, а три оставшихся — продолжениями уже устоявшихся франчайзов.

И последнее. В грядущей Assassin’s Creed будет какая-то сетевая составляющая — как, собственно, и во всех будущих проектах издателя. Видите ли, Ubisoft рассчитывает получать 25% своих прибылей не с продажи игр, а с уже созданной пользовательской базы. И без какого-то онлайна тут никуда.

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Темы
 
South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One) Assassin’s Creed: Origins Far Cry 5 The Crew 2
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