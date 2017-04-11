Netflix снимет многосерийный хоррор от Майка Флэнегана

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки безымянного 10-серийного ужастика от кинорежиссёра соответствующей тематики Майка Флэнегана («Сомния», «Окулус»).

Будущий сериал окажется современным переосмыслением опубликованного в 1959 году классического романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме», признанного одной из лучших историй о призраках XX столетия. Книга успела пережить две полнометражные адаптации — в 1963 и 1999 годах.

Мистический триллер повествует о старинном имении, снискавшем у местных дурную славу дома, кишащего привидениями. Суеверный ужас окружающих, впрочем, не остановил доктора Монтегю с целой компанией приезжих вселиться в особняк для изучения происходящей там чертовщины.

Майк Флэнеган напишет сценарий, займётся режиссурой и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта наравне с коллегой по кинокартине «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси и настоящими поклонниками литературного первоисточника Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производственный процесс возглавят студия Стивена Спилберга Amblin TV и Paramount TV.