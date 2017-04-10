 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 10–16 апреля Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 40: Переоценённые игры Новости игр — лучшее за неделю FXX закрыл сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Лучшее аниме зимы 2017 — голосование

Всего десять дней назад закончился зимний аниме-сезон 2017 года, а мы уже готовы подвести его итоги. Да, на этот раз без адских задержек. Нет, точно без них. Ладно, мы очень постараемся.

Как заведено, Всеяредакция непременно составит свою десятку лучших сериалов сезона и, наверное, даже обсудит это безобразие в одном из подкастов.

Ну а вам мы традиционно предлагаем проголосовать за вашу десятку Лучшего аниме зимы 2017 года, а если будет желание, даже написать в комментариях пару строчек про ваших аниме-любимчиков.

Поехали!

Начать голосование
+ Обсудить
Темы
 
Топы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Много Стрэнджей
 
Игры Короткометражка «Адам» на движке Unity
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — официальное описание сюжета
 
Кино «Доктор Стрэндж» — первый отрывок
 
Кино Два сценариста на «Грань будущего 2»
 
Лучшее аниме 2014 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика