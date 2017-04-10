Лучшее аниме зимы 2017 — голосование

Всего десять дней назад закончился зимний аниме-сезон 2017 года, а мы уже готовы подвести его итоги. Да, на этот раз без адских задержек. Нет, точно без них. Ладно, мы очень постараемся.

Как заведено, Всеяредакция непременно составит свою десятку лучших сериалов сезона и, наверное, даже обсудит это безобразие в одном из подкастов.

Ну а вам мы традиционно предлагаем проголосовать за вашу десятку Лучшего аниме зимы 2017 года, а если будет желание, даже написать в комментариях пару строчек про ваших аниме-любимчиков.

Поехали!